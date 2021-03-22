 

Путин назвал вакцинацию россиян задачей номер один

22.03.2021, 21:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вакцинация россиян от коронавируса – задача номер один, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с производителями вакцины.

«Одно дело – производить на иностранных площадках, для иностранного потребителя. А другое дело – обеспечить нужный объем производства внутри страны», – цитирует РИА «Новости» Путина.

«Для нас, хочу еще раз это подчеркнуть настойчиво, это задача номер один – вакцинация нашего населения, защита наших граждан, наших людей от этой заразы», – добавил он.

Ранее Путин заявил, что необходимо наращивать темпы вакцинации от COVID-19 в России, этот процесс должен быть максимально доступным и удобным.

В понедельник президент рассказал о том, что вакцина от коронавируса, разработанная Центром имени Чумакова РАН, готовится к запуску в гражданский оборот, первые партии препарата уже произведены.

В РФ на данный момент зарегистрировано уже три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.10 / Новый спикер киргизского парламента продержался на посту три дня

08.07 / Пекин выразил недовольство планами США разместить ракеты «на пороге» Китая

19.02 / На подъезде к Крымскому мосту скопилось 80 автомобилей

14.09 / Труханов опережает Филимонова в рейтинге кандидатов на должность мэра Одессы – соцопрос

11.11 / Президент Армении и Гарегин II призвали поддерживать стабильность в стране

29.07 / Общество: Американцы готовятся сбивать российские гиперзвуковые ракеты

13.09 / В Украине за сутки COVID-19 выявили почти у 2,5 тыс. человек

01.10 / Томского ученого заподозрили в попытке передать технологии за рубеж

15.11 / Google закрывает сервис Expeditions

23.12 / Администрация Трампа рассмотрит запрос о предоставлении иммунитета саудовскому принцу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска