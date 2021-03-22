Путин назвал вакцинацию россиян задачей номер один

Вакцинация россиян от коронавируса – задача номер один, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с производителями вакцины.

«Одно дело – производить на иностранных площадках, для иностранного потребителя. А другое дело – обеспечить нужный объем производства внутри страны», – цитирует РИА «Новости» Путина.

«Для нас, хочу еще раз это подчеркнуть настойчиво, это задача номер один – вакцинация нашего населения, защита наших граждан, наших людей от этой заразы», – добавил он.

Ранее Путин заявил, что необходимо наращивать темпы вакцинации от COVID-19 в России, этот процесс должен быть максимально доступным и удобным.

В понедельник президент рассказал о том, что вакцина от коронавируса, разработанная Центром имени Чумакова РАН, готовится к запуску в гражданский оборот, первые партии препарата уже произведены.

В РФ на данный момент зарегистрировано уже три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V».