 

Великобритания назвала Россию угрозой

22.03.2021, 21:02, Новости дня
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Москва является угрозой, модернизация Вооруженных сил РФ делает ее одновременно непредсказуемым и искусным игроком, говорится в опубликованном документе Минобороны Британии.

«Россия по-прежнему несет величайшую ядерную и военную угрозу европейской безопасности. Модернизация российских вооруженных сил, способность к интеграции всей государственной деятельности и жажда риска делают Россию одновременно искусным и непредсказуемым игроком», – говорится в 76-страничном документе, получившим название Defence in a competitive age. Об этом информирует РИА «Новости».

Британское министерство считает, что РФ инвестирует средства в подводный боевой флот, а также в глубоководное оборудование, способное повреждать донные кабели связи. Также Лондон отметил создание Россией торпед, способных доставлять боевые заряды к берегам противников.

«Россия располагает возможностью наносить высокоточные удары на большом расстоянии и лишить Британию и союзников свободы действий с помощью высокоэффективной интернированной системы ПВО. Следовательно, РФ может представлять значительную угрозу возможностям Британии по поддержке ее сил и защите интересов в Европе, в восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке», – сообщается в документе.

Ранее сообщалось, что Британия считает Россию наиболее острой и актуальной угрозой своей безопасности и будет активно противостоять угрозам со стороны Москвы.



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