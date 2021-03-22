Анастасия Решетова о своей модельной карьере и судействе в новом проекте на ТНТ

Комфортно ли вам работать в шоу “ТЫ — Топ-модель на ТНТ” с другими ведущими — Александром Гудковым и Гошей Карцевым? Совпадают ли ваши мнения во время отбора участниц?

Комфортно. Конечно, наши взгляды не всегда совпадают, в этом и кроется суть шоу. Каждый смотрит на свои критерии, кто-то оценивает внешние, кто-то внутренние качества, для кого-то важны реакции участниц. Из этого и складывается общая картина о каждой.

Как правило, у каждого члена жюри в шоу есть своя роль. Есть ли в вашей компании ведущих такое разделение? И какая ведущая вы?

Я стараюсь быть по-женски справедливой. Девушкам хватает соперничества между собой, это я знаю на своем личном опыте участия в конкурсах, и мне хотелось бы быть для них некоторым примером того, что это жизнь и не нужно терять свое лицо.

Есть ли у вас фаворитка среди участниц, в которой вы видите потенциальную победительницу?

Я не могу раскрывать карты и не хотела бы сейчас кого-то выделять, возможно, мои симпатии будут прослеживаться в выпусках, которые будут выходить каждое воскресенье в 17:30 на канале ТНТ. Можете делать свои ставки.

Ходит мнение, что мир моды жесток, а модели идут на всякое, чтобы избавиться от соперниц (булавки в белье, стекла в туфлях). Насколько это правда?

Относительно. Модели — это люди, и среди них попадаются разные экземпляры. Столкнуться с женской завистью можно не только на подиуме, так что тут нужно ко всему относиться философски и не сдавать своих позиций.

Существует ли дружба и поддержка в модельном мире?

Это вопрос из разряда “существует ли женская дружба”. Конечно, все возможно в этом мире. Но я таких примеров встречала крайне мало.

Участницам полностью изменили имидж в начале шоу. Учитывается ли мнение модели, когда заказчик или стилист принимает решение отстричь волосы или перекрасить в другой цвет? Профессиональная модель может позволить себе отказаться, и не повлияет ли это на ее карьеру?

Если это начало карьеры, то задача модели — подстроиться под пожелания заказчика. Естественно, когда девушка выходит на уровень “лица”, уже имеет свой узнаваемый образ и стиль, она сама решает, на какие условия соглашаться. Но до такого уровня нужно дорасти.

Готовы ли вы ради крупного контракта кардинально сменить свой имидж? Например, побриться налысо?

Я лично не готова, но могу себе это позволить. Заглядывая назад, в начало своего пути, я могу сказать, что всегда старалась отстоять свою личность, и тогда, и сейчас для меня это очень важно.

Можно ли хорошо продемонстрировать тот или иной look, если он тебе категорически не нравится? Должна ли модель обращать внимание на то, что на ней надето?

Не можно, а нужно. В этом и есть задача модели: преподнести образ, который задуман дизайнером. Для этого необходимо уметь себя настраивать, обладать в некотором роде актерским мастерством, чтобы “ужиться” с look’ом.

Как вы думаете, какие модели сейчас наиболее востребованы в индустрии и какие привлекают именно вас?

Всегда и во все времена были и будут востребованы личности. Все известные топовые модели, в первую очередь, обладают яркой индивидуальностью и характером, которые отличают их от массы.

Как вы относитесь к высказыванию, что сейчас моделью может стать любая девушка?

С появлением социальных сетей возможностей стало значительно больше. Агенства зачастую ищут моделей в Инстаграме. Фотомоделью может стать действительно почти каждая, главное, вовремя воспользоваться открытой тебе возможностью.

Существует стереотип, что моделям не надо учиться. И многие девочки бросают школы и университеты ради подиума. Можно ли построить карьеру модели, не имея хорошего образования?

Это не лучший стереотип. Образование нужно. Это и манера общения, и речь, умение поддержать разговор, коммуникацию, эстетическое воспитание. Наверное, сейчас стоит сделать упор на языки. Это важно для того, чтобы самой принимать участие в обсуждение контрактов, не полагаясь только на агента.

Для стилистов важно такое качество, как насмотренность. Насколько она необходима моделям?

Конечно, насмотренность важна. Это и позы, и умение себя подать, и игра с материалом. Тренды меняются, соответственно, модель должна постоянно развиваться, не зависая в одном периоде и стиле подачи себя, который мог уже устареть.

Как вы относитесь к тому, что сейчас пластические хирурги делают из девушек одинаковые лица, такие, что иногда их сложно отличить? И когда пройдет тренд на одинаковые губы, носы, скулы и так далее?

Хирурги работают по запросу клиента. Мода на красивые лица не пройдет никогда. И есть выражение, что красивые люди похожи… Наверное, в этом что-то есть.

Какой самый важный совет вы можете дать девушкам, которые хотят стать моделью? С чего надо начинать?

Начать нужно непременно с себя, своего развития, самодисциплины и научиться правильно ставить цели. Только упорство, уверенность и отказ от соблазнов могут привести к результатам.

С какими главными трудностями столкнулись вы в своей карьере? К чему должны быть готовы девушки?

Они должны быть морально готовы к тому, что карьера не всегда развивается стремительно, иногда нужно запастись терпением, чтобы пришло то, чего ты желаешь.

Вы помните свои эмоции, когда впервые вышли на подиум?

Да… Я очень волновалась. Тут я не буду оригинальной. Одно дело, чувствовать себя уверенно в привычной обстановке, и совсем другое, когда на тебя смотрят незнакомые люди и ты понимаешь, что они тебя оценивают.

Полную версию премьерного выпуска шоу смотрите ниже.