Старики-шпионы

Российские разведчики в Болгарии проваливаются с пугающей регулярностью. C осени 2019-го это случилось уже в шестой раз.

В минувший четверг, когда появились сообщения информагентств об операции по нейтрализации «иностранных шпионов», обысках в софийских кварталах, блокированию междугородних шоссе — шанса вообразить, что тут может быть замешана любая другая держава, а не Россия, не было.

Брифинг прокуратуры Болгарии. Фото: Bulgaria's Chief Public Prosecutor's Office / Handout / Anadolu Agency via Getty Images

Правда, на этот раз российских жителей среди задержанных не было. Зато были шесть болгарских. На следующий день софийская прокуратура устроила брифинг, показав прессе графическую схему взаимодействия членов «шпионской сети» с оглашением записей телефонных разговоров «резидента» — руководителя группы, демонстрацией видеокадров оперативной съёмки, где шпионы-профессионалы — а это были сплошь военные — копировали информацию со служебных компьютеров министерства обороны.

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Сенсация в том, что, по мнению прокуратуры, главный фигурант — резидент ГРУ. Речь идёт о 74-летнем отставном полковнике Иване Илиеве,

ещё пять лет назад входившем в состав руководства болгарской военной разведки. В середине 70-х прошел курс подготовки в разведшколе советского ГРУ, работал в западных странах по прямой специальности, позже преподавал болгарской разведмолодёжи оперативное искусство. А потом, выходит, получил предложение сколотить группу коллег с допуском к оборонным и другим секретам Болгарии, НАТО и Евросоюза. И это у него получилось, вербовщиком Илиев оказался эффективным. За группой стали следить, сказал министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов, с сентября 2020 года.

Её составили достойные ветераны. Один имел касательство к составлению бюджета министерства обороны. Другой, сидя в разведуправлении министерства обороны, планировал приёмы борьбы с гибридными угрозами со стороны России. Ещё один имел боевое прошлое — участвовал в операциях за границей. Наконец, последний — совсем важная птица: начальник секретного делопроизводства болгарского парламента, в прошлом военный атташе — Любомир Медаров.

Кое-чему, впрочем, их пришлось учить — например, как копировать информацию со служебных компьютеров на мобильные телефоны с функцией шифрования изображений, и резидент делал это со знанием предмета, но в целом люди были подготовлены. (Забегая вперёд, скажу, что помогли их разоблачить западные разведки, и это не первый случай в схожих обстоятельствах.)

Вопросы, ответы на которые резидент должен был передавать в Москву, могут показаться банальными, но говорил же Джон Ле Карре, что разведка — это скучная рутинная работа. Центр интересовала политика НАТО и ЕС на горячих участках Европы — в самой России, а также в Белоруссии и Украине. Иногда возникала Сирия, в последнее время — Нагорный Карабах. Разумеется, существовали и локальные темы: активность ЦРУ в Болгарии, задачи Координационного центр НАТО в Варне, иногда нужно было осветить тематику переговоров болгарского военного руководства с западными партнёрами, выяснить контакты минобороны Болгарии в соответствующих ведомствах Запада.

Ключевой вопрос о связном не возникал никогда, поскольку «бизнес» оказался семейным: жена резидента, жительница России, регулярно относила в посольство РФ добытую информацию и возвращалась с финансами, необходимыми для продолжения разведдеятельности. Все её посещения аккуратно зафиксированы на видео. Как и многие разговоры резидента с сообщниками; в одном из них он по-отечески озабочен тем, где его подопечный собирается хранить получаемые гонорары.

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Платили в зависимости от ценности информации, но обыватель счёл бы, что достойно — 2-3 тыс. левов в месяц, а это полторы-две средние зарплаты.

Главный прокурор Болгарии Иван Гешев, комментируя произошедшее, призвал болгар любить свою страну и не продавать её за «жалкие копейки». Он по-своему попытался отмежеваться от ожидаемых обвинений болгарских властей в русофобии, сказав — «мы не ненавидим чужую страну, но мы обязаны защитить Болгарию».

Оперативно реагируя на арест группы, пришедшийся на третий день после вручения верительных грамот новым послом РФ в Болгарии Элеонорой Митрофановой, российское посольство опубликовало заявление, смысл которого необычайно трудно понять: «В условиях осложнения международной обстановки очевидны «неустанные» попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать нашу страну…» О каком клине можно говорить, имея в виду объём и содержание представленной прокуратурой информации?

Итак, пятеро из шестерых фигурантов взяты под стражу, шестой пока получил поблажку — появилась информация, что он дал содержательные показания. Наказание по соответствующим статьям может составлять от десяти лет до пожизненного заключения без права пересмотра приговора.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Фото: РИА Новости

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов пояснил в субботу вечером, что из-за дела о шпионаже придется объявить некоторых российских дипломатов нежелательными персонами. Борисов подчеркнул, что операция спецслужб является своеобразной показательной акцией с требованием прекратить шпионаж в Болгарии. «Дружба есть дружба, мы ее демонстрировали, в том числе в вопросе о газопроводе «Балканский поток», но шпионить за нашими возможностями в НАТО… Не давая политических оценок, еще раз благодарю наши специальные службы и заверяю, что аналогичным образом, методично, в любом подобном случае мы будем твердо отстаивать свою безопасность и независимость», — пояснил премьер.

Геннадий Габриэлян

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