В Закарпатье вор обработал руки санитайзером, перекрестился и украл деньги из церкви

В городе Свалява Закарпатской области вор украл из церкви деньги, которые пожертвовали прихожане. Видео кражи опубликовали на странице храма Успения святой девы Марии 20 марта в Facebook.

“Набожный вор в нашей церкви”, – отметили в посте.

На видео мужчина заходит в храм, подходит к столу, на котором стоят бутылка с антисептиком и коробка для пожертвований. Злоумышленник вытащил из упаковки стопку одноразовых масок и спрятал их в карман, затем он обработал руки санитайзером, снял бейсболку и перекрестился. Оглянувшись по сторонам, мужчина взял коробку для пожертвований и вытрусил из нее купюры. Несколько купюр он положил в карман, остальные вернул в коробку.

https://www.facebook.com/svalyava.sds/videos/274946197489837/

В комментариях под постом люди советуют передать видео в полицию, чтобы правоохранители нашли злоумышленника.

“Священник визуально его знает, потому что он приходил когда-то за помощью, но не знает, кто он и где живет. Думаю, полиция сможет его идентифицировать. Будем молиться, чтобы нашли этого несчастного человека и привлекли к ответственности”, – написала Наталья Шубец.

На сайте областной полиции нет информации о краже в церкви.

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