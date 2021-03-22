В Николаеве вводят спецпропуска для проезда в общественном транспорте

В Николаеве вводят специальные пропуска для проезда в общественном транспорте города. Такое решение было принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил мэр города Александр Сенкевич в Facebook.

Сенкевич отметил, что городским предприятиям, учреждениям и организациям необходимо обновить электронные пропуска своим работникам. Он также добавил, что на сайте горсовета для этого появилась специальная система.

“Пропуска, оформленные в прошлом году, не действительны. Каждый документ будет иметь свой индивидуальный QR-код. Копия будет храниться в специальной базе на сайте”, – подчеркнул он.

По его словам, после регистрации на электронную почту будет отправлен спецпропуск, который необходимо будет распечатать и носить с собой вместе с документами, удостоверяющими личность.

https://www.facebook.com/SenkevichNikolaev/posts/2250627181735591

Николаевская область находится в “оранжевой” карантинной зоне. В регионе превышен уровень госпитализаций на 100 тыс. населения – 101,2 при норме в 60. Койко-места с кислородом в больницах заполнены на 65%.

С 24 марта в Николаеве начинают действовать жесткие карантинные ограничения: запрещена работа заведений культуры, ТРЦ, проведение массовых мероприятий и присутствие зрителей на спортивных мероприятиях.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине на 22 марта подтвердили 1,6 млн случаев болезни, 1,3 млн человек выздоровели, а более 30 тыс. – умерли.

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