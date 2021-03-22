Кабмин Украины разрешил платить руководителям госкомпаний вознаграждение за содействие приватизации

Кабинет министров Украины внес изменения в постановления ведомства, добавив в типичный договор с руководителем госпредприятия пункт о вознаграждении за содействие приватизации. Об этом сообщается в постановлении Кабмина № 210 от 17 марта.

“Фонду государственного имущества в пределах своих полномочий в двухмесячный срок внести изменения в контрактах, заключенных с руководителями предприятий, находящихся в государственной собственности и в отношении которых принято решение о приватизации, о вознаграждении за содействие приватизации”, – говорится в постановлении.

В документе отмечается, что государственным органам приватизации в пределах своих полномочий поручается обеспечивать учет предусмотренных в контракте условий выплаты вознаграждения руководителям предприятий, находящихся в государственной собственности, и объединений государственных предприятий при формировании условий продажи объектов приватизации.

Согласно постановлению (.doc), вознаграждение могут выплачивать за сохранение стоимости активов компании, чтобы избежать росту ее долговых обязательств, проведения инвентаризации и переоценки активов госкомпании, а также других мер по содействию ее приватизации. Решение по выплате вознаграждения принимается по конкретному госпредприятию при заключении контракта с ее руководителем согласно утвержденному плану подготовки к приватизации, говорится в документе.

Большую приватизацию в Украине приостановили в марте 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 4 февраля Рада в первом чтении приняла законопроект о разблокировании большой приватизации.

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.

17 октября 2019-го президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий. 5 ноября он поручил Минэкономразвития до 31 декабря передать Фонду госимущества на приватизацию 500 предприятий. 14 ноября в министерстве заявили, что в собственности государства должно остаться только 776 из 3643 предприятий.

3 марта 2020 года на тот момент премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что для приватизации в ФГИУ передано 431 предприятие.

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