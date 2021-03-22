Турция объяснила свой выход из Стамбульской конвенции тем, что ее “используют, чтобы нормализовать гомосексуальность”

Решение Турции выйти из Стамбульской конвенции по защите прав женщин объясняется тем, что этот документ якобы используется для нормализации гомосексуальности”. Об этом заявило управление по связям с общественностью президента Турции.

“Конвенция, первоначально предназначавшаяся для защиты прав женщин, была захвачена группой людей, пытающихся нормализовать гомосексуальность, что несовместимо с социальными и семейными ценностями Турции. Отсюда и решение выйти”, – сказано в заявлении.

В нем отмечено, что не только Турция обеспокоена конвенцией. Болгария, Венгрия, Чехия, Латвия, Литва и Словакия до сих пор не ратифицировали соглашение, а Польша пыталась выйти из него, сославшись “на попытку ЛГБТ-сообщества навязать свои представления о гендере всему обществу”.

В управлении пообещали, что страна продолжит защищать безопасность и права женщин и бороться с домашним насилием.

Правозащитная организация Human Rights Watch в своем отчете по Турции летом 2020 года предупреждала о возможности выхода страны из Стамбульской конвенции и отмечала, что “домашнее насилие и насилие против женщин являются серьезными проблемами” в стране. В частности, Human Rights Watch отмечала, что официальной статистики по гендерно мотивированному насилию в Турции нет, а по сообщениям женских правозащитных организаций, сотни женщин ежегодно погибают в стране из-за домашнего насилия.

По данным турецкой общественной организации “Остановим фемицид”, в 2020 году от домашнего и гендерно мотивированного насилия в Турции погибли по крайней мере 300 женщин и девушек. На самом деле их может быть больше, потому что не всех жертв насилия определяют как таковых правоохранители.

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была открыта для подписания 11 мая 2011 года в Стамбуле. На сегодня документ ратифицировали 34 страны. Среди тех, кто не ратифицировал, – Великобритания, Чехия, Венгрия, Болгария, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Словакия и Украина.

20 марта Турция заявила о выходе из Стамбульской конвенции.

Президент США Джо Байден заявил, что глубоко разочарован выходом Турции из Стамбульской конвенции. В Евросоюзе призвали Турцию пересмотреть решение о выходе.

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