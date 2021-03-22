 

Турция объяснила свой выход из Стамбульской конвенции тем, что ее “используют, чтобы нормализовать гомосексуальность”

22.03.2021, 20:30, Новости дня
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Решение Турции выйти из Стамбульской конвенции по защите прав женщин объясняется тем, что этот документ якобы используется для нормализации гомосексуальности”. Об этом заявило управление по связям с общественностью президента Турции.

“Конвенция, первоначально предназначавшаяся для защиты прав женщин, была захвачена группой людей, пытающихся нормализовать гомосексуальность, что несовместимо с социальными и семейными ценностями Турции. Отсюда и решение выйти”, – сказано в заявлении.

В нем отмечено, что не только Турция обеспокоена конвенцией. Болгария, Венгрия, Чехия, Латвия, Литва и Словакия до сих пор не ратифицировали соглашение, а Польша пыталась выйти из него, сославшись “на попытку ЛГБТ-сообщества навязать свои представления о гендере всему обществу”.

В управлении пообещали, что страна продолжит защищать безопасность и права женщин и бороться с домашним насилием.

Правозащитная организация Human Rights Watch в своем отчете по Турции летом 2020 года предупреждала о возможности выхода страны из Стамбульской конвенции и отмечала, что “домашнее насилие и насилие против женщин являются серьезными проблемами” в стране. В частности, Human Rights Watch отмечала, что официальной статистики по гендерно мотивированному насилию в Турции нет, а по сообщениям женских правозащитных организаций, сотни женщин ежегодно погибают в стране из-за домашнего насилия.

По данным турецкой общественной организации “Остановим фемицид”, в 2020 году от домашнего и гендерно мотивированного насилия в Турции погибли по крайней мере 300 женщин и девушек. На самом деле их может быть больше, потому что не всех жертв насилия определяют как таковых правоохранители.

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была открыта для подписания 11 мая 2011 года в Стамбуле. На сегодня документ ратифицировали 34 страны. Среди тех, кто не ратифицировал, – Великобритания, Чехия, Венгрия, Болгария, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Словакия и Украина.

20 марта Турция заявила о выходе из Стамбульской конвенции.

Президент США Джо Байден заявил, что глубоко разочарован выходом Турции из Стамбульской конвенции. В Евросоюзе призвали Турцию пересмотреть решение о выходе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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