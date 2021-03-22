Путину назвали условия для улучшения отношений между РФ и ЕС

Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал президенту РФ Владимиру Путину условия для улучшения отношений между Европейским союзом и Россией. В частности – выполнения РФ Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе, сообщается в пресс-релизе Евросовета по итогам телефонного разговора Путина и Мишеля 22 марта.

Мишель отметил, что отношения между ЕС и Россией находятся на “низком уровне” в связи с разногласиями “по многим вопросам”.

“С точки зрения ЕС, отношения с Россией могут развиваться в ином направлении, только если будет устойчивый прогресс по таким вопросам, как выполнение Минских соглашений, прекращение гибридных и кибератак на государства-члены ЕС и соблюдение прав человека… Шарль Мишель повторил призыв ЕС к российским властям освободить г-на [Алексея] Навального и провести прозрачное расследование покушения на него”, – говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба президента РФ, состояние “российско-есовских связей” Путин оценил как “неудовлетворительные”. По мнению Кремля, они сложились “из-за неконструктивной, порой конфронтационной линии партнеров”.

“С российской стороны подчеркнута готовность к восстановлению нормального деполитизированного формата взаимодействия с Европейским союзом, если к этому будет проявлена реальная встречная заинтересованность”, – отмечается в сообщении.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

В марте 2014 года в отношении России были введены экономические санкции Евросоюзом. В частности, против РФ действует несколько санкционных пакетов ЕС за посягательство на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. В их числе – индивидуальные санкции против отдельных лиц и субъектов хозяйственной деятельности РФ (их действие истекает 15 сентября 2021 года), а также запрет на экономические отношения с Крымом и Севастополем (действует до 23 июня 2021 года).

Говоря о поездке на Донбасс в начале марта, Мишель отмечал, что в ЕС понимают: Россия не посредник в конфликте, а одна из его сторон.

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