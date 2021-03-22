Ученые доказали негативное влияния сурового воспитания на мозг ребенка
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Учёные из Университета Монреаля, при содействии коллег из Стэнфорда, доказали негативное влияние сурового воспитания на мозг ребёнка. Оказалось, что его объём уменьшается из-за постоянных насильственных действий и жестокости родителей.
Автором исследования выступает доктор философии Сабрина Сюффрен. Она объяснила, что в современном мире жёсткие методы воспитания детей являются в некоторых семьях довольно частым явлением. В обществе также находятся и те, кто считает суровое обращение с детьми социально приемлемым поведением. Исследование же подтверждает опасения учёных. В ходе него у детей измеряли префронтальную кору мозга и миндалевидное тело. Эти два участка отвечают за эмоциональную стабильность человека и его предрасположенность к депрессии во взрослом возрасте. Оказалось, что у детей с жесткими мерами воспитания размеры вышеуказанных областей были заметно меньше, чем у тех, чьи родители не прибегали к серьёзным наказаниям без особой нужды. Сюффрен сравнила такие повреждения с жертвами физического и сексуального насилия. У них аналогично снижался объём мозга и серьёзно нарушалась эмоциональная стабильность.
В завершении Сабрина Сюффрен отметила, что важно донести до родителей результат её исследований. Это поможет избегать неприятных последствий для детей в подростковом возрасте и избавит их от эмоциональной нестабильности. При этом сам доктор объясняет, что не обязательно вовсе отказываться от суровых методов в воспитании, но необходимо свети их к минимуму и не подвергать ребёнка стрессу при каждом проступке.
Источник: glas.ru
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