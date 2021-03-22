Ученые доказали негативное влияния сурового воспитания на мозг ребенка

Учёные из Университета Монреаля, при содействии коллег из Стэнфорда, доказали негативное влияние сурового воспитания на мозг ребёнка. Оказалось, что его объём уменьшается из-за постоянных насильственных действий и жестокости родителей.

Автором исследования выступает доктор философии Сабрина Сюффрен. Она объяснила, что в современном мире жёсткие методы воспитания детей являются в некоторых семьях довольно частым явлением. В обществе также находятся и те, кто считает суровое обращение с детьми социально приемлемым поведением. Исследование же подтверждает опасения учёных. В ходе него у детей измеряли префронтальную кору мозга и миндалевидное тело. Эти два участка отвечают за эмоциональную стабильность человека и его предрасположенность к депрессии во взрослом возрасте. Оказалось, что у детей с жесткими мерами воспитания размеры вышеуказанных областей были заметно меньше, чем у тех, чьи родители не прибегали к серьёзным наказаниям без особой нужды. Сюффрен сравнила такие повреждения с жертвами физического и сексуального насилия. У них аналогично снижался объём мозга и серьёзно нарушалась эмоциональная стабильность.

В завершении Сабрина Сюффрен отметила, что важно донести до родителей результат её исследований. Это поможет избегать неприятных последствий для детей в подростковом возрасте и избавит их от эмоциональной нестабильности. При этом сам доктор объясняет, что не обязательно вовсе отказываться от суровых методов в воспитании, но необходимо свети их к минимуму и не подвергать ребёнка стрессу при каждом проступке.

Источник: glas.ru