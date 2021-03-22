 

Ученые доказали негативное влияния сурового воспитания на мозг ребенка

22.03.2021, 20:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Учёные из Университета Монреаля, при содействии коллег из Стэнфорда, доказали негативное влияние сурового воспитания на мозг ребёнка. Оказалось, что его объём уменьшается из-за постоянных насильственных действий и жестокости родителей.
Автором исследования выступает доктор философии Сабрина Сюффрен. Она объяснила, что в современном мире жёсткие методы воспитания детей являются в некоторых семьях довольно частым явлением. В обществе также находятся и те, кто считает суровое обращение с детьми социально приемлемым поведением. Исследование же подтверждает опасения учёных. В ходе него у детей измеряли префронтальную кору мозга и миндалевидное тело. Эти два участка отвечают за эмоциональную стабильность человека и его предрасположенность к депрессии во взрослом возрасте. Оказалось, что у детей с жесткими мерами воспитания размеры вышеуказанных областей были заметно меньше, чем у тех, чьи родители не прибегали к серьёзным наказаниям без особой нужды. Сюффрен сравнила такие повреждения с жертвами физического и сексуального насилия. У них аналогично снижался объём мозга и серьёзно нарушалась эмоциональная стабильность.

В завершении Сабрина Сюффрен отметила, что важно донести до родителей результат её исследований. Это поможет избегать неприятных последствий для детей в подростковом возрасте и избавит их от эмоциональной нестабильности. При этом сам доктор объясняет, что не обязательно вовсе отказываться от суровых методов в воспитании, но необходимо свети их к минимуму и не подвергать ребёнка стрессу при каждом проступке.

Источник: glas.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.01 / Мнение: Выставка памяти погибших военкоров в Сане

25.02 / Учёные назвали случаи, когда деменция у людей развивается в разы быстрее

06.11 / Скандалы: «Квест» от Марины Петренко

23.12 / У Майкла Дугласа родился второй внук

02.07 / Мнение: Итог

23.10 / Исследователи обнаружили новый вид водорослей, убивающих все живое

10.11 / Боевые действия в Карабахе не остановились несмотря на соглашение

28.07 / Будут ли расти реальные доходы и пенсии россиян в ближайшие 10 лет?

07.07 / Коронавирус срывает маски (США скупают себе всё лекарство, а Россия его отдает)

06.09 / Экономика: Китай намекнул о самых страшных мерах против США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска