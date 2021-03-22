Компания AMD готовит к выпуску геймерскую видеокарту Radeon RX 6500

Новая модель видеокарты Radeon RX 6500, предназначенная преимущественно для запуска видеоигр, готовится к выпуску. Об этом стало известно из источников в компании AMD. Также появилась информация о том, что стоимость устройства в розничной торговле составит 350 американских долларов.

Напомним, что ранее стартовали продажи не менее интересного устройства AMD Radeon RX 6700 XT.

Возвращаясь к модели RX 6500, эксперты заявляют об объеме оперативной памяти видеокарты, равном 8 Гб, что будет обеспечено наличием чипа Navi 23с. По мнению специалистов, данная видеокарта лучше, чем аналогичные устройства в данной категории, приспособлена для запуска новых видеоигр, так как она способна обеспечить разрешение Full HD.