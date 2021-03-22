 

Объявлена стоимость монитора ViewSonic VA2732-MHD-7

22.03.2021, 20:26, Новости дня
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Как сообщили представители компании ViewSonic, они продолжают поставлять на рынок качественные и недорогие мониторы. В частности, новая модель VA2732-MHD-7 обойдется розничному покупателю всего в 160 долларов США.

Размер панели по диагонали в данном мониторе составляет 27 дюймов. Изображение здесь в формате Full HD с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Контрастность можно увеличивать до значения 1000:1 при яркости 250 кд на квадратный метр.

Монитор обеспечивает возможность видеть изображение под углом до 178 градусов как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. Частота обновления кадров составляет 75 Гц. О дне, на который намечен старт продаж, производитель обещает сообщить дополнительно.



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