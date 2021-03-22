Мнение: Потепление давно отменили

О! Так глобальное потепление, оказывается, еще в 2006 году отменили! Как же хорошо иметь столь протяженный во времени ЖЖ… А еще говорят “долгая память – хуже чем сифилис”…

“Дрова не нужны? – НУЖНЫ!!!!!

Ну вот, допрыгались. Все ранее сказанное о якобы неминуемом «глобальном потеплении» велено считать полной ерундой. Все, оказывается, обстоит совсем наоборот: впереди нас ждет даже не то что просто похолодание, а малый ледниковый период!

Конечно, больше всего это напоминает старый «медицинский» анекдот…</a>

Врач – пациенту:

– …И обязательно съедайте на ночь 2-3 сырых помидора!

– ???

– Что вам непонятно?

– Но, доктор! Ведь еще месяц назад вы говорили, что мне ни в коем случае нельзя есть сырые помидоры, а особенно – на ночь!

– Э-э, батенька! Так то ж – месяц назад… Вы знаете, как далеко с тех пор ушла вперед наука?!

Вот именно.

См. статью в «Огоньке» «Потепление отменяется»! </a>(ссылка была, но она уже, понятно, никуда не ведет). (2006)



Правда, надо отметить, что и борцы с потеплением тоже не унимаются – правда, теперь в их камланиях появился привкус безнадежности. Вот текст посвежее – 2020 года:

“ТАСС, 13 ноября. Климатическая модель показывает, что Земля прошла климатическую “точку невозврата” еще в 1960-1970 годах: даже если выбросы парниковых газов прекратить совсем, глобальное потепление предотвратить уже невозможно и радикальные перемены в климате планеты все равно произойдут. Статью с описанием их расчетов опубликовал научный журнал Scientific Reports.

“Ученые уже несколько десятилетий обсуждают, насколько высок риск того, что Земля пройдет “точку невозврата” и ее климат необратимо изменится. Наша климатическая модель показывает, что планета уже достигла этой отметки – незатухающий процесс таяния вечной мерзлоты начался еще в прошлом веке и его нельзя остановить, даже если мы прекратим все выбросы прямо сейчас”, – пишут исследователи”.

Разнобой и разноголосица! Лично у меня одна надежда: вчера прочел, что всеми любимый Петрович (Александр Никонов) уже почти закончил новую научно-популярную книгу о климате, и обещает, что в этом году ее издадут. Уж он-то в ней расставит – с блеском, как он умеет – все точки над i! Жду с нетерпением.