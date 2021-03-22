Мнение: Завтра Путин сделает прививку…

Так и сказал президент во время совещания по вопросам наращивания производства вакцин и проведения вакцинации против COVID-19 в России.

Дословно: «Вакцинация — дело добровольное. Это личное решение каждого человека. Кстати, я сам намерен сделать это завтра».

Что-то долго тянул Путин. Сомневался в безопасности и эффективности вакцины? А сейчас сомнения отпали? Еще бы, уже более 4,3 миллиона россиян получили оба компонента вакцины от «Спутник V». Видимо, ФСО и ФСБ доложили, что из 4,3 миллионов россиян никому хуже не стало, никто не помер. Теперь, можно привиться и президенту.

Впрочем, возможно, что это Шойгу во время прогулки по тайге убедил Путина, что вакцинироваться – не опасно. Сам-то Шойгу еще в сентябре прошлого года привился.

Фотография отсюда

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