 

Жуть, какая хорошенькая – Личное мнение

22.03.2021, 20:14, Разное
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Со всё возрастающим недоумением смотрю на очень взрослую актрису Дарью Мороз.

Сиськи наперевес. Взгляд выражает таинственность, замешанную на похоти. Причёска свежая. Фотографии с грудью сыпятся как из пулемёта Максим:


Фото: Соцсети

В общем, классическая разведёнка под 40, готовая к дальнейшей половой жизни.

Я женщина — видите, сиськи есть? Я любовница — смотрите, оголилась! Я отдам тебе, милый, всю себя без остатка — через Эскортограм как бы вещает Даша.

Пельменей и борща только не хватает на фото, а то была бы просто идеальная жена Павлу Прилучному.

Впрочем, идеал — это всегда скучно. Задумалась, а что будет делать Собчак после развода с мужем Дарьи?

Это случится уже ведь скоро, а Ксюша до сих пор преданно и глупо смотрит будущему режиссёру в глаза.

Раздеваться Собчак нет смысла. Тело, как говорит Волочкова, дряблое. Жопа, как вижу я, рыхлая. Лицо — ну, такое лицо — своеобразное. От сохи лицо, прямо скажем — не блещет.

Сисек, как все понимают, нет и не было. Раздеваться у Ксюши даже меньше данных, чем у Дарьи.

Вместе с тем, после развода, как показывают Асмус, Мамаева и упомянутая зря Волочкова, всё-таки нужно. Это такая традиция — не разделась? Значит, никому не нужна после развода.

Что я советую Ксюше? Срочно приводить себя в форму. Вскорости нужна будет разведённая фотосессия, а на теле даже конь ещё не валялся.

Как вам Дарья Мороз? Сочувствуете?

Источник: Лена Миро



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