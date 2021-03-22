 

Эксперт оценил перспективы Трампа создать новую популярную соцсеть

22.03.2021, 20:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«Возвращение бывшего президента США в соцсети придаст новый импульс противостоянию общества цифровым монополиям», – сообщил газете ВЗГЛЯД заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, комментируя планы Дональда Трампа создать собственную социальную сеть на новой платформе.

«Возвращение Трампа в социальные сети – этот очень важный прецедент, ведь Трамп стал символом противостояния леволиберальной цензуре», – считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

Он напомнил, что транснациональные IT-корпорации, большинство из которых базируется именно в США, пытаются взять на себя роль, которую общество им не делегировало. «Об этом говорят действия крупнейших IT-корпорациий против Трампа, когда его сообщения в социальных сетях цензурировались или просто удалялись. Это был очевидный сговор с Демократической партией США», – отметил эксперт.

По его мнению, «цифровая изоляция», в которой оказался Трамп в результате сговора IT-корпорациий, подрывает веру американских граждан в демократию. «Можно утверждать, что «цифровые монополии» – это частные корпорации, которые заняты продвижением собственных интересов, в то время как интересы народов и стран для них вторичны», – подчеркнул Данюк.

«Очевидно, что Трамп, создавая собственную цифровую платформу, намерен разрушить монополию крупнейших транснациональных IT-корпораций и рассчитывает, что его платформа привлечет десятки миллионов пользователей», – рассуждает эксперт.

Собеседник также полагает, что инициатива Трампа создавать новые соцсети должна быть изучена и в России. «В нашей стране такие аналоги нужно создавать как можно быстрее. И функционировать они должны эффективнее, чем ныне существующие платформы», – резюмировал Данюк.

Напомним, советник Дональда Трампа Джейсон Миллер заявил о намерении бывшего президента США вернуться через 2-3 месяца в социальные медиа, но уже на собственной платформе, чтобы «нанести удар по глобальной цензуре». По выражению Миллера, она «полностью изменит правила игры». 

Газета ВЗГЛЯД ранее сообщала, что 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также сообщил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы, начав переговоры в с другими сайтами. Позже Трамп назвал Twitter «скучным» и отказался возвращаться в социальную сеть.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Захвативший заложника в Полтаве освободил жертву и скрылся в лесу

24.01 / Склад с газовыми баллонами загорелся на юго-востоке Москвы

20.07 / Дамаск подвергся воздушной атаке

22.07 / При помощи зубной эмали ученым удалось определить пол ископаемых останков людей

05.03 / Коренные народы Эквадора захотели привиться «Спутником V»

10.11 / Пашинян: Армения упала, но не скатилась в пропасть

19.12 / Карантин ужесточили на Украине

02.02 / Вредоносная сеть Emotet отключена в ряде стран

30.09 / Абхазия и Южная Осетия посоветовали НАТО смириться с их независимостью

25.08 / Amnesty International потребовала расследовать отравление Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска