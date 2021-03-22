 

В ДНР рассказали подробности убийства снайпером ВСУ 71-летнего жителя в Донбассе

22.03.2021, 20:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Снайперский обстрел украинскими военными поселка Александровка в Донецкой области, в результате которого погиб 71-летний житель, велся по личному приказу командующего третьим батальоном 28-й отдельной механизированной бригады армии Украины Максима Марченко, сообщило управление Народной милиции ДНР.

«Каратели третьего батальона 28-й ОМБР по личному приказу военного преступника Марченко с целью провокации наших защитников на ответный обстрел с позиций, расположенных вблизи населенного пункта Марьинка, открыли снайперский огонь по жилому району населенного пункта Александровка. В результате данных преступных действий во дворе собственного дома по
улице Челюскинцев ранение, несовместимое с жизнью, получил 71-летний мирный житель республики. После выполнения огневой задачи украинские боевики продолжили целенаправленный огонь, не давая возможности сотрудникам чрезвычайных служб эвакуировать тело погибшего», – говорится на сайте ведомства.

Как отметается в сообщении, подразделения Народной милиции предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников чрезвычайных служб, эвакуирующих тело мужчины. Представители ДНР сообщили о фактах нарушений украинскими силовиками режима перемирия до представителей Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Кроме того, в ДНР в очередной раз призвали международных наблюдателей зафиксировать преступные действия ВСУ и «ее террор в отношении мирного населения Донбасса, а также повлиять на украинскую сторону прекратить целенаправленные попытки дестабилизировать обстановку».

Напомним, в понедельник украинский снайпер застрелил мирного жителя на западе Донецка.

В начале марта сообщалось, что сотрудник правоохранительных органов ДНР погиб в результате выстрела снайпера со стороны украинских военных во время операции по эвакуации детей с территории, находящейся под угрозой обстрела ВСУ, в районе Ясиноватой. Его посмертно наградили Георгиевским крестом IV степени.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / Пчелиный яд может разрушить раковые клетки

01.02 / В РФ начнут продавать наушники с шумоподавлением Realme Buds Air Pro

24.11 / В Донецкой области на шесть лет осудили женщину, которая за 400 тыс. грн пыталась продать своего ребенка

15.09 / Политолог назвал Иркутск лидером среди регионов по креативности предвыборной кампании

09.03 / Борьба с коронавирусом способствовала снижению заболеваемости гриппом – ВОЗ

14.08 / Варшава заявила о решении глав МИД ЕС ввести санкции против Минска

19.10 / На акциях протеста в Белоруссии задержали около 200 человек

04.02 / Дубинский заявил об отсутствии инициативы отстранения его от руководства киевской областной организацией партии “Слуга народа”

06.01 / Нетаньяху призвал «немедленно ввести полный карантин» в Израиле

14.07 / В США в июне вырос индекс потребительских цен

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска