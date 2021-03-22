Мнение: Казуальщики и хардкорщики, Ростелеком встал на сторону Роскомнадзора и цифровое резидентство

1. В компьютерных играх, как и в жизни, одним нравится играть на лёгком уровне и достигать успеха, а другим — на тяжёлом, и тоже достигать успеха (или не достигать). В играх, впрочем, есть неоспоримое преимущество: настраивать уровень сложности гораздо проще. Вот статья на эту тему на Дзен-канале Виктора Канева, посвящённом не только играм, но и вопросам морали:

https://zen.yandex.ru/media/immoral_codex/kazualsciki-i-hardkorsciki-kto-oni-5fdf3f7d8ae4867dade77572

Я попытался нарисовать примерное распределение игроков по отношению к какому-нибудь продукту, где можно настраивать сложность. Верхний правый угол — истинные хардкорщики, левый нижний — настоящие казуальщики. А все остальное — обычные игроки, обладающие своими вкусами и предпочтениями по отношению к этому самому продукту. Это и есть настоящая целевая аудитория, на которую ориентируются разработчики.

Но при этом есть люди, которые ВСЕГДА играют на легком, потому что им так комфортно. Точно так же есть те, кто ВСЕГДА играет на максимальной, потому что им тоже так комфортно. Они в каждой игре будут на своем месте в моей схеме. <…>

Все мы встречали людей, которые с гордым видом заявляли, что единственно истинная сложность в игре — максимальная. Но поднимая эту тему, мне хочется не просто сказать, что сложность — дело исключительно личное.

В первую очередь, подобные люди занимаются самолюбованием. Невольно делят ту или иную аудиторию на правильных и неправильных игроков. Это поведение не очень умных индивидов, не понимающих, что такое «личные границы».

В то же время есть те, кто точно так же играет на максималках, но при этом им абсолютно плевать на подобные вещи. Скажу больше — чаще всего такие ребята могут поделиться интересными тактиками и полезными советами.

2. Ростелеком купил за 2 млрд рублей компанию РДП.ру, которая умеет блокировать запрещённый трафик. С помощью новых инструментов он собирается банить Твиттер:

https://www.cableman.ru/content/rostelekom-kupil-razrabotchika-zamedlyayushchikh-internet-dpi-sistem

Похоже, американские соцсети обречены на блокировку. Соблюдать требования российского законодательства, не пропагандировать разную ересь и не вмешиваться в наши выборы соцсети не могут — идеология не позволяет. С другой стороны, российские власти по целому ряду причин не могут позволить американским соцсетям нарушать закон. Твиттер, Фейсбук, Ютуб, Инстаграм, даже Твич… похоже, уже скоро пейзаж Рунета изменится до неузнаваемости.

3. Возможно, в России вскоре будут обитать не только иностранные агенты, но и цифровые резиденты:

https://lenta.ru/news/2021/03/18/rezi/

Российское правительство захотело собирать больше налогов с иностранных компаний, работающих в секторе IT, пишет «Коммерсантъ». Для этого их обяжут регистрировать в России отдельный филиал.

Инициатива правительства предполагает создание нового статуса — «цифрового резидентства», для получения которого необходимо будет дистанционно зарегистрироваться в личном кабинете Федеральной налоговой службы (ФНС) либо создать в России дочернюю структуру совместно с отечественной компанией.

Мера коснется зарубежных IT-компаний с аудиторией более 500 тысяч человек на территории России. Получившая статус «цифрового резидента» компания обязана будет (самостоятельно или через созданную российскую «дочку») платить налоги, в первую очередь налог на прибыль и НДС.

В случае законодательного оформления инициативы, иностранные IT-компании, уже работающие в России, получат месяц на приведение своей деятельности в соответствие с новыми требованиями. Ожидается, что такая мера позволит обеспечить равные условия для российских и иностранных игроков рынка.

В первую очередь новые правила коснутся таких сервисов, как Google, YouTube, Amazon, Booking.com.