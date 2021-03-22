Мнение: Письмо: “Совершила ошибку”

Сами разбирайте это письмо. Обратите внимание вот на что.

Автор описывает отношения с мужчиной, стараясь не преувеличивать свою значимость для него, довольно низкую, реалистично смотреть на отсутствие его шагов, не надевать корону, рефлексировать свой минус в дисбалансе и ноль перспектив.

И вдруг в конце, описав всю эту безрадостную картину, она спрашивает не как бы отлепиться от мужчины, а как бы построить с ним отношения, выйти замуж и родить от него ребенка.

По идее, если человек видит низкую значимость свою, его хлеборезка закрывается. Что толку держать открытой хлеборезку, если видишь, что ничего не светит?

Но не таковы многие люди. Они как в том анекдоте про Жучку и обманутого психиатра стараются описывать свою реалистичную значимость в письмах, притворяясь скромными, а сами уверены, что их значимость высока и может подняться еще выше. Вот это называется колпачок на короне.

Найдите в письме все признаки этого.

evalgardt

Добрый день, Эволюция.

Мне 27 лет, замужем не была, детей нет. Работаю, обеспечиваю себя сама, живу одна отдельно от родителей. Были одни серьезные отношения, которые длились 3 года с попеременным успехом, расстались полгода назад. Знакомлюсь на Тиндере сейчас, общаюсь.

Несколько месяцев назад в общей компании друзей познакомилась с Д. Ему 35 лет, он бизнесмен, доход во много раз выше моего. Он очень общительный человек, душа компании, всегда веселый, у него куча друзей и знакомых, каждый день какой-то досуг. У меня, в основном, работа, дом, встречи с друзьями + увлечение иностранным языком. Его ОЗ выше моей, и любовная в том числе. У него есть сын, бывшая жена, любовница, из-за которой они с бывшей женой и расстались, как он говорил. А друзья изначально сказали, что у него в компании амплуа бабника, у него много девушек, и что отношения – это вообще не про него, он любит отдыхать и веселиться.

Мы виделись в компании, по началу он рассказывал про жену, как и что произошло у них, что полгода параллельно у него была любовница, жена узнала и ушла, забрав ребенка. Говорил, что пытался ее вернуть, но она не соглашалась. А сейчас уже она просится вернуться, но уже не хочет он. Немного рассказывал и про любовницу ( уже получается, что она его девушка) – она на год старше меня, есть ребенок.

Сначала общались по-дружески. В основном всегда говорил он про себя, про меня спрашивал редко. Мне было интересно его слушать, у него всегда много историй.

Спустя какое-то время я стала замечать его интерес в мою сторону – стал больше внимания уделять, спрашивать у друзей про меня, звать увидеться ( не вдвоем). И как-то раз, он провожал меня домой и мы поцеловались. С этого момента стало складываться так, что мы виделись раза 3-4 в неделю в компании, он всегда меня звал и приезжал за мной, потом он меня провожал домой, были поцелуи и прикосновения, но секса не было – я говорила ему, что он в отношениях и я так не могу. А на самом деле боялась просто, что он переспит и бросит. Он же говорил, что он не бабник, как про него все говорят, что никто не знает, что у него в душе.

Увидеться вдвоем он никогда не звал. Звонил мне иногда каждый день, могли разговаривать по часу, иногда пропадал. Как-то раз я спросила про его девушку, он ответил, что они поссорились и не общаются и больше перестал про нее рассказывать. Сама я ему не звонила и не писала – боялась всё же, что он будет не один.

Я стала много о нем думать, начала влюбляться. В конечном итоге я не устояла и у нас был секс. После него он снова пропал на два дня, потом вновь объявился, возил меня на работу, при чем днем общался всегда просто по-дружески, как будто и нет ничего между нами. Спустя несколько дней я узнала, что он был в компании друзей и привел туда свою девушку. И что всё у них классно с виду, прям влюбленная пара. Он знал, что друзья мне про это расскажут, поэтому я думаю, что тем самым он дал понять, чтобы я ни на что серьезное не рассчитывала.

Потом снова звонил и общался как ни в чем не бывало. Я ничего не говорила и делала вид, что ничего не знаю. Потому что просто не понимаю, как себя вести – он мне ничего не обещал, я сама всё знала изначально и пошла на это.

После этой ситуации я пошла на свидание с молодым человеком, Д. об этом узнал, стал мне звонить, писать смс, звонил другу и расспрашивал, что за человек и что за свидание. После этого при встрече как бы в шутку меня подкалывал, что я ему “изменяю”.

В последний раз на дне рождении друга мы выпили, всё закончилось у Д. дома в постели. Мы снова переспали, хоть перед этим я совершила ошибку – сказала ему, что он говорил, что расстался, а оказалось, что у него всё прекрасно в отношениях, на что он ответил, что ничего прекрасного там нет. На утро я поняла, что это были ужасные щипцы, которыми я вытянула эти слова, но значимость моя упала конечно же, он позвонил 1 раз и снова пропал на два дня.

У меня к нему безумная тяга, но вижу и чувствую, как его интерес в мою сторону угасает с каждым днем все больше и больше. Встречи стали реже, уже не звонит, чтобы просто поболтать перед сном, как раньше, перестал провожать. Но когда видимся – снова флиртует, пытается дотронуться. Про чувства ничего не говорил, максимум, что я ему нравлюсь, и то как-то между делом, ну и я тоже про чувства не говорила.

По итогу получается, что за эти три месяца у нас одни вечеринки, а совместного досуга вдвоем не было практически вообще, за исключением того, что он куда-то отвозил меня. Очень хочу позвать его куда-нибудь просто прогуляться загородом вдвоем, но не понимаю, можно ли мне сейчас делать шаг в его сторону или уже нет. Тем самым хочу перейти на другой уровень общения, без друзей, вдвоем, чтобы можно было лучше друг друга узнавать, заниматься чем-то интересным вдвоем.

Хочу разогреть его интерес ко мне, попытаться построить с ним отношения, знаю, что он хочет еще одного ребенка, но реально ли это вообще? Думала всё свести на дружеское общение, но как только он оказывается рядом очень сложно сдержать эмоции, я думаю, по мне он всё прекрасно видит.

Очень надеюсь на разбор письма, чтобы увидеть свои ошибки и понять, как действовать правильно в ситуации.

Спасибо большое за ваш блог.