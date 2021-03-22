Игорь Верник, Александр Цыпкин, Снежана Георгиева и другие на дне рождения Резо Гигинеишвили

В прошлую пятницу, 19 марта, Резо Гигинеишвили исполнилось 39 лет. Режиссер, снявший такие фильмы как “Любовь с акцентом”, “Трезвый водитель”, “Жара” и другие, сначала отметил праздник в кругу семьи, а в выходные организовал неформальную домашнюю вечеринку с песнями и танцами. Серией фотографий и коротких видео он поделился на своей странице в Instagram.

Среди гостей на дне рождения Резо Гигинеишвили можно было заметить многих актеров, писателей и других российских селебрити: в их числе были Снежана Георгиева, братья Игорь и Вадим Верник, Михаил Друян, Александр Терехов, Алексей Агранович, Анна Меликян, Наталья Синдеева, Миранда Мирианашвили, Полина Аскери, Илья Стюарт и многие другие. На празднике также присутствовали младшие дети Резо от брака с Надеждой Михалковой — девятилетняя Нина и семилетний Иван. Все видео можно просмотреть, прокрутив галереи ниже.

Иван и Нина Гигинеишвили

Наталья Синдеева

Празднование прошло в формате классического шумного грузинского застолья: танцы, песни под аккомпанемент гитары и фортепиано, длинные тосты и так далее. Кульминацией вечера стал внушительных размеров праздничный торт, который вынесли в гостиную под овации присутствующих. Свечи на нем Резо задул вместе со своими детьми.

Ни одной из бывших спутниц режиссера на празднике не было. Напомним, Резо подтвердил, что разводится с Надежой Оболенцевой, в октябре прошлого года. Они официально стали мужем и женой в июле 2019-го, расписавшись в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Однако брак продлился всего лишь год. Для него это был уже третий брак: ранее он был женат на певице Анастасии Кочетковой, которая родила ему дочь Марию, и актрисе Надежде Михалковой, от которой у него подрастает двое детей – Нина и Иван. Для Надежды Оболенцевой брак также был третьим: она была замужем за предпринимателем Денисом Михайловым и миллионером Айратом Исхаковым, с которым рассталась в 2017 году.

Иван и Нина Гигинеишвили

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Публикация от Rezo Gigineishvili (@rezofilm)

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Публикация от Rezo Gigineishvili (@rezofilm)