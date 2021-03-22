В январе смертность от COVID-19 в Украине в 2,6 раза выше, чем от гриппа и пневмонии – Госстат

В январе 2021 года от COVID-19 умерло 3 922 украинца, грипп и пневмония стали причиной смерти 1 499 человек. Об этом свидетельствуют данные (.xls) Государственной службы статистики Украины, опубликованные 22 марта.

Всего в январе умерло 57 721 человек.

Наиболее частая причина смерти – болезни системы кровообращения (37 618 человек), в частности от ишемической болезни сердца умерло 26 360 человек.

Злокачественные новообразования (рак. – “ГОРДОН”) стали причиной смерти 6 063 граждан. От болезней органов дыхания умерло 1953 человека.

Болезни органов пищеварения стали причиной смерти 2 220 человек, 539 умерли от инфекционных и паразитарных болезней (от туберкулеза – 247 человек, 191 – от СПИДа).

Кроме этого, 2 526 украинцев погибли в результате внешних причин. В частности, транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 318 граждан, утопление – 64, гибель на пожаре – 155, случайное отравление (кроме алкоголя) – 175, отравление алкоголем – 219, самоубийства – 433, умышленные убийства – 143.

По данным Госстата, в 2020-м из-за COVID-19 умерло почти в два раза больше украинцев, чем от гриппа и пневмонии. Численность населения Украины уменьшилась на 314,1 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 1 554 256 случаев коронавирусной инфекции (7893 – за последние сутки), скончалось 30 098 пациентов с COVID-19, выздоровело 1 260 842 человека.

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