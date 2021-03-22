Ведущий Добрынин покинул российское шоу “Холостяк”

Украинский ведущий Никита Добрынин после трех выпусков покинул российское шоу “Холостяк”. Об этом 22 марта сообщается на сайте канала ТНТ.

“Причиной внезапного ухода из шоу ведущего Никиты Добрынина стал положительный тест на COVID-19. В следующем выпуске проекта “Холостяк”, который выйдет на ТНТ 28 марта, уже появится новый ведущий”, – говорится в публикации.

2 марта 2021 года стало известно, что Добрынин будет ведущем проекта “Холостяк” на российском канале ТНТ. Главным героем шоу стал российский певец Тимати (Тимур Юнусов). Премьера шоу состоялась 14 марта.

Добрынин заразился коронавирусом в ноябре 2020 года. “Все случилось очень не вовремя. У нас двоих много работы, которую мы поставили на паузу”, – сообщила тогда супруга Добрынина Дарья Квиткова.

Добрынин пока что не прокомментировал свой уход из проекта. 22 марта в Instagram Stories он сообщил, что находится вместе с женой в клинике, куда ее госпитализировали с почечными коликами.

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