Сокращения в СБУ приведут к многомиллиардным компенсациям – советник главы СБУ

Принятие Верховной Радой во втором чтении законопроекта №3196-д приведет к сокращению численности Службы безопасности Украины на 10 тысяч человек, что серьезно ударит по государственному бюджету, поскольку необходимо будет оплатить компенсации каждому уволенному. Об этом в статье для “Апострофа” заявил советник председателя СБУ Андрей Василенко.

“Учитывая это, есть несколько моментов, которые вызывают замечания к этой инициативе. Во-первых, сокращение наполовину, по моему опыту реорганизации различных государственных органов, вызывает очень интересный эффект – начинается борьба двух людей за одно место. Я не совсем понимаю такой подход. Во-вторых, состав СБУ – это сейчас примерно 20 тыс. человек. Эта цифра формировалась из расчета от количества задач, нагрузки, а также сил и средств, которые используются против нас. Общее количество ФСБ России и КГБ Беларуси составляет 220 тыс. человек. Не все занимаются Украиной, но если эту цифру разделить на пять, получим соответствующую цифру”, – отметил Василенко.

Он добавил, что в законопроекте установлен срок в три года на соответствующее сокращение.

“С точки зрения Минфина, это не совсем реально с тем состоянием бюджета, который есть сейчас. В чем проблема? При увольнении людей с военной службы, которую люди проходили в СБУ, надо платить выходное пособие, неиспользованные отпуска, все социальные гарантии в соответствии с законом. Если посчитать эти суммы и умножить их на условные 10 тыс. уволенных, получится от 6 до 10 млрд гривен. Учитывая это, мы просим заложить период 7 лет для проведения сокращения. Оно будет происходить естественным путем: люди идут, освобождаются – по выслуге, по уходу на пенсию, переходят на другую работу. И мы спокойно достигнем результата – без надрыва”, – сказал советник главы СБУ.

Также Василенко раскритиковал идею демилитаризация СБУ.

“Здесь есть две составляющие. Первая – это Конституция Украины. Статья 85 четко указывает, что СБУ – военное формирование. В то же время статья 17 утверждает, что государственную безопасность обеспечивают только правоохранительные органы и военные формирования. Если СБУ становится ни военным, ни правоохранительным органом, к государственной безопасности она по закону не имеет никакого отношения. Вторая проблема – демилитаризация во время войны – это “интересная” мысль. Поэтому заложена компромиссная модель: далеко не все в спецслужбе должны быть военнослужащими, а должна быть заложена концепция введения специальных званий. То есть, например, лейтенант полиции – это звание специальное, а не военное. Также и в ГБР, и в НАБУ. Есть другое мнение – давайте, мол, оставим с военными званиями только контрразведку и “Альфу”. Но тогда другие наши оперативники не будут работать в зоне ООС. А это нонсенс…” – убежден он.

Советник руководителя спецслужбы подчеркнул, что к мнению специалистов политики в этом вопросе не прислушиваются.

“Я не понимаю, почему не учитывается голос СБУ. Есть достаточно много депутатов – и это видно по таблице депутатских предложений, поступивших ко второму чтению – которые осознают и понимают опасность законопроекта. Это – люди профессиональные, в том числе и из правоохранительного комитета. Они обращают внимание на это и занимают определенную позицию. Впрочем, есть попытки дискредитировать позицию Службы безопасности Украины со стороны определенных активистов. В Facebook почему-то некоторые правки народных депутатов назвали лоббизмом со стороны СБУ. Хотя стоит отметить, что там много поправок от членов рабочей группы, которые занимали соответствующую позицию с самого начала обсуждения. Там действительно определенные мысли совпадают с тем, что мы говорим. Ведь не только у нас есть профессиональный опыт и здравый смысл”, – заявил Василенко.

Верховная Рада приняла за основу законопроект №3196-д о внесении изменений в закон “О Службе безопасности Украины” 28 января.

Законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде 10 марта 2020 года, президент Владимир Зеленский обозначал его как неотложный. После доработки в комитете он был в октябре 2020-го зарегистрирован заново в новой редакции как №3196-д.

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