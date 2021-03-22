Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский 22 марта подписал закон №1150-IX о создании Бюро экономической безопасности, свидетельствует информация в карточке соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады.

Зеленский вернул в парламент подписанный закон.

Согласно закону, Бюро экономической безопасности Украины – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение.

Это единственный орган государственной власти, который будет отвечать за борьбу с экономическими преступлениями в Украине; он получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и Налоговой милиции, проинформировали в Офисе президента.

СБУ после вступления закона в силу потеряет несвойственные спецслужбам функции по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики.

“Закон создает институциональные условия для защиты экономических процессов от давления силовых органов, что поддерживается международными партнерами Украины. Основной функцией Бюро экономической безопасности будет аналитическая работа, а не силовые полномочия. Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, нет ли нарушения закона в обращении средств тех или иных бизнес- или государственных структур”, – добавили в ОПУ.

В бюро будет работать 4 тыс. человек. Директор ведомства, который победит в открытом конкурсе, будет назначаться Кабмином по представлению премьер-министра.

Закон о создании Бюро экономической безопасности был принят Верховной Радой во втором чтении и в целом 28 января. 12 февраля его подписал спикер парламента Дмитрий Разумков, в тот же день закон передали на подпись президенту.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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