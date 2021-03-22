Метадон прятали в игрушках. СБУ выявила канал наркотрафика на оккупированные территории

Служба безопасности Украины заблокировала канал контрабандной переправки наркотиков из Украины в ОРДЛО через территорию РФ. Об этом сообщил руководитель пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула в Facebook 22 марта.

По его информации, злоумышленников задержали в ходе спецоперации в Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях. Правоохранители изъяли подготовленную к продаже партию метадона стоимостью более 4 млн грн по ценам черного рынка и незарегистрированное оружие.

“Лидеры группы организовали наркотрафик на временно неподконтрольные украинской власти территории Донбасса. Злоумышленники прятали запрещенные вещества в детских игрушках и колясках. Затем переправляли их своим сообщникам под видом бытовых посылок через водителей микроавтобусов, которые осуществляют нерегулярные пассажирские перевозки”, – отметил Абдула.

Наркотики вывозили в РФ через пункты пропуска “Гоптовка” Харьковской области и “Меловое” в Луганской области. Они попадали в ОРДЛО через неподконтрольные участки границы.

СБУ задокументировала 12 эпизодов контрабанды наркотиков.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных: ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств), ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

СБУ настаивает на избрании для фигурантов дела меры пресечения в виде содержания под стражей.

https://www.facebook.com/VladislavAbdula/posts/1907746902724009

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