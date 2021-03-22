В NASA предлагают всем желающим отправить свое имя на Марс

Космическое агентство NASA предлагает всем желающим отправить своё имя на Марс. Эта процедура полностью бесплатная и позволит увековечить свои данные в космической программе.

Принцип состоит в создании специального микрочипа, в который записываются данные любого желающего жителя Земли. После прохождения простой регистрации, данные увековечат в микросхеме и отправят её вместе с будущей миссией на Марс, которая запланирована на 2026 год. Таким образом имя любого человека или, при желании, его псевдоним может оказаться не только в космосе, но и на соседней планете, находящейся от Земли в 55 млн километрах.

Для регистрации достаточно перейти на сайт NASA, где и потребуется написать своё имя или фамилию. Также необходимо выбрать страну и адрес электронной почты. Эти условия являются обязательными. После этого человек получает фотографию с вписанными инициалами, подтверждающую прохождение процедуры. На момент написания статьи в программе уже зарегистрировалось более 17 млн человек со всего мира.

Источник: tolknews.ru