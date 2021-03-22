Ученые выявили связь между цветом волос и риском очаговой алопеции

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили некоторые нюансы возникновения очаговой алопеции. Выяснилось, что между риском появления данного недуга и цветом волос существует связь.

В процессе исследования ученые, представляющие Университет Западной Вирджинии (США), использовали базу данных британского биобанка, содержащего необходимую информацию об его участниках в количестве более полумиллиона. Данный проперспективный ресурс предназначен для мониторинга генотипических и фенотипических детерминант у взрослой части населения страны. При этом у 1673 исследуемых была диагностирована очаговая алопеция, а 6692 участника специалисты включили в контрольную группу. Показатель среднего возраста составил 46,9 года. После анализа информации выяснилось, что заболевание очаговой алопецией было в большей степени характерно для обладателей черных волос и шатенов, чем у людей, волосы которых имели светло-каштановый цвет, к которым, к слову, эксперты отнесли и рыжеволосых. Блондины же имели наименьшую частоту выпадения волосяного покрова.

Очаговая алопеция является иммуноопосредованным заболеванием, вызывающим проявление нерубцовой потери волос. Оно появляется вследствие преимущественного повреждения клеток пигментированных волосяных фолликулов, при этом в очагах облысения непигментированные фолликулы сохраняются. Действие иммунной реакции направлено на белки в кератиноцитах и меланоцитах, которые связаны с меланогенезом. Именно этот процесс, как полагают медики, и обусловливает потенциальный механизм воспаления. Материалы исследования были опубликованы в издании JAMA Dermatology.

Источник: medvestnik.ru