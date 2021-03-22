Компания CTL представила хромбук c поддержкой LTE

Новый хромбук, выпущенный в компании CTL, будет рассчитан преимущественно для использования в образовательной сфере. Как видно из названия класса устройства, его работа обеспечена благодаря операционной системе Chrome OS.

Особенностью данного портативного устройства является наличие модема для беспроводной интернет-связи. В данном случае, используется формат соединения 4G/LTE. По словам разработчика, это оптимальный вариант, так как связь такого типа можно найти в большинстве стран, а 5G пока еще находится в самом начале пути. Кроме того, модемы 4G/LTE уже стали достаточно дешевыми.

Размер экрана составляет 11,6дюйма. Качество отображаемой картинки соответствует уровню HD (1366 на 768 пикселей). Возможно сенсорное управление устройством.