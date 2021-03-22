 

Компания CTL представила хромбук c поддержкой LTE

22.03.2021, 19:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новый хромбук, выпущенный в компании CTL, будет рассчитан преимущественно для использования в образовательной сфере. Как видно из названия класса устройства, его работа обеспечена благодаря операционной системе Chrome OS.

Особенностью данного портативного устройства является наличие модема для беспроводной интернет-связи. В данном случае, используется формат соединения 4G/LTE. По словам разработчика, это оптимальный вариант, так как связь такого типа можно найти в большинстве стран, а 5G пока еще находится в самом начале пути. Кроме того, модемы 4G/LTE уже стали достаточно дешевыми.

Размер экрана составляет 11,6дюйма. Качество отображаемой картинки соответствует уровню HD (1366 на 768 пикселей). Возможно сенсорное управление устройством.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12 / Большинство рыбаков с затонувшей «Онеги» оказались уроженцами Мурманской области

10.03 / В киевском вузе к 8 Марта торжественно открыли женский туалет

01.07 / Шредер назвал санкции против «Северного потока – 2» нападением на экономику Европы

21.12 / Times – «токсичная внутренняя борьба» — экс-советница Трампа объяснила, почему «русским» хакерам удалось взломать США

05.10 / Атомный ледокол «Арктика» достиг Северного полюса

07.08 / В Минэкономики заявили, что Украина прошла пик коронавирусного кризиса

28.07 / Погребинский: Кучма оставляет пост в контактной группе противнику компромисса в Донбассе

01.08 / Мишустин подписал постановление об автоматизированной системе техосмотра

03.02 / Россия начала проработку техдокументации совместной с КНР лунной базы

10.09 / Премьер Чехии не поддержал встречу Вышеградской четверки с белорусской оппозицией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска