 

Володин: Монополия доллара должна пошатнуться

22.03.2021, 19:34, Разное
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На смену доллару может прийти юань и евро, считает спикер. Он также напомнил, что все больше взаиморасчетов ведутся в рублях.

«Мы живем в то время, когда монополия доллара должна пошатнуться”, – сказал председатель ГД.

Он призвал Соединенные Штаты развивать собственную экономику, а не создавать проблемы в других странах.

По словам Володина, монополия доллара выгодна только США, тогда как другие государства оплачивают их расходы и авантюры.

“Чем скорее расчеты передут в национальные валюты, тем будет лучше», — резюмировал спикер Госдумы.

Ранее Володин отметил повышение роли национальных валют в торгово-экономических отношениях России с другими странами. В рамках Евразийского союза расчеты в нацвалютах выросли до 74%, развивается торговля в национальных валютах с Китаем и Турцией, перечислил председатель ГД.

В конце февраля Россия сократила до 35% долю доллара США и евро в Фонде национального благосостояния. Туда были включены китайский юань и японская йена.



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