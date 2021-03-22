Пенсионерка нашла в собственной квартире чужое ружье

Попытка разобрать вещи при переезде привела пожилую жительницу Кузбасса к неожиданному открытию. В потайном отсеке кровати женщина обнаружила ружье, передает сайт VSE42.RU. Пенсионерка предположила, что оружие могло принадлежать ее ныне покойному супругу. Впрочем, точно установить происхождение неожиданной находки теперь вряд ли получится. Как бы то ни была, о ружье женщина сообщила в правоохранительные органы. По факту произошедшего проводится проверка. После нее пенсионерка сможет получить до семи тысяч рублей.