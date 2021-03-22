 

Мнение: Тик-Так-Новости. №12. Про арест губернатора и восстание пензюков

22.03.2021, 19:32, Разное
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После громкого ареста пензенского губернатора Белозерцева всех мучает один вопрос: будет ли восстание в Пензе – подобное тому, что было в Хабаровске летом? Ведь Белозерцев, судя по результатам недавнего переизбрания, народный любимец, причем еще больший, чем Фургал! Анализ, однако, показывает – всё туфта, братцы. Степаныч зря надеется.

Источник: Размышления вольного социолога



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