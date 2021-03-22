Юные киберспортсмены рассказали о зарплате и спонсорских подарках

Российское движение школьников организовало просмотр финала киберспортивного турнира Лиги РДШ Центрального федерального округа в кинотеатре Октябрь на Новом Арбате. Финалисты турнира рассказали о первых шагах в киберспорте, тренировках по 12 часов в день и о заработной плате киберспортсменов.

Финал, который прошел в воскресенье, посмотрели более 2 млн человек. 96 киберспортсменов соревновались в дисциплине PUBG Mobile, на гранд-финал, запланированный на май 2021 года, была выбрана лучшая пятерка игроков, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В тройке лидеров оказался и 17-летний Александр Альховик, ученик воронежской школы № 1, который подписал контракт со Шведской гильдией по Пабг «Alliance» летом 2020 года. Свою карьеру киберспорсмена Александр начал в 12 лет. Он считает, что для того, чтобы стать профессиональным игроком нужно долго и упорно тренироваться, поэтому сам играет в день по 8-12 часов. Школьник рассказал, почему выбрал именно эту дисциплину и как ему удалось стать очень востребованным игроком.

«У меня не было компьютера, но было желание стать киберспортсменом. PUBG изначально был перспективной игрой, поэтому я его и выбрал. Alliance – это организация с которой я сотрудничаю около года. Я со своей командой показывал хорошие результаты, и наш менеджер написал в Alliance, после мы получили от них контракт, теперь у нас есть заработная плата, программное обеспечение и спонсорские подарки», – рассказал Альховик.

В тройке лидеров финала Киберлиги РДШ по ЦФО также оказался киберспортсмен из Одинцово. Ахмед Дадаев –девятиклассник лицея № 6 им. А. С. Пушкина, до 14 лет он особо не интересовался компьютерными играми.

«Я никогда активно не увлекался ни компьютерными, ни мобильными играми. Просто так вышло, что, когда был релиз PUBG MOBILE, я скачал его с другом и меня туда затянуло. Мне очень понравилась механика игры. Когда у меня начало более-менее получаться, я захотел попробовать себя на турнирах. Сейчас в среднем я трачу от четырех до шести часов дня на игру, бывает и больше, все зависит от количества матчей в день», – рассказал школьник.

По словам юного киберспортсмена из обычного поклонника можно стать профессионалом, если есть желание, но также важны и тренировки.

«Мои родители относятся положительно к моему увлечению, поддерживают меня. Особенно отец, он всегда пытается быть в курсе каждого моего турнира и по возможности смотрит прямые эфиры этих турниров», – добавил Дадаев.

Напомним, что самый крупный в стране чемпионат по киберспорту среди учащихся в возрасте от 7 до 18 лет Российское движение школьников запустило в ноябре 2020 года. Он проходил по пяти компьютерным дисциплинам: Dota 2, League of Legends, Warface, Hearthstone, Armored Warfare: Проект Армата; а также по пяти мобильным дисциплинам: Mobile Legends, Standoff 2, Brawl Stars, PUBG Mobile, War Robots. Организатором чемпионата по киберспорту среди школьников выступило Российское движение школьников совместно с Ассоциацией Компьютерного Спорта. Партнерами проекта стали: университет «Синергия», патриотическое движение «Юнармия» и Mail.ru Group.