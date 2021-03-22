Мнение: Письмо: “20 лет какого-то бреда”

О жадности письмо.

И механизм жадности здесь довольно подробно показан. Можем его обсудить.

copinoke

Здравствуйте, уважаемая Эволюция! Прошу разобрать мою ситуацию:

Я совершила ошибки в прошлом, и они имеют последствия сейчас, я не знаю, как мне правильно поступить.

20 лет назад, когда я только поступила в институт, я была некрасивой девушкой – у меня грубые черты лица, нескладная фигура, я всегда стеснялась того, как я выгляжу, но мне хотелось, чтобы мои подружки не считали меня ущербной, чтобы они меня не жалели, я хотела быть такой же как все, не выделяться. Для этого мне очень нужен был парень, но парни со мной встречаться не хотели.

Потом у меня появился друг. Каждый день после института мы шли ко мне домой, вместе делали домашку, потом играли до вечера. Мои подружки и мои родители думали, что мы с ним встречаемся, и хотя на самом деле мы с ним просто дружили, я никого в этом не разубеждала и он, видимо, тоже. Мы с ним дружили 4 года, и потом когда дело уже шло к выпуску, он мне говорит: “Переезжай ко мне – мне в лом от тебя каждый вечер домой таскаться”. Я ему говорю: “В смысле – переезжай? – я от родителей съеду только когда меня жених засватает и заберет как положено”. Он сказал, что понял меня, и на выходных приехал со сватами. Я это выщепцевала получается от парня, который никогда мною не интересовался как девушкой и, скорее всего, вообще проводил со мной время только потому, что у меня игровой компьютер был получше. Но родители наши были очень рады и воодушевлены. Свадьбу нам сыграли не дешевую – уже стыдно было давать задний ход, да и мне перед подругами лишний раз хотелось попонтоваться – не все из них на тот момент успели выйти замуж.

(Автор сейчас считает, что замужество ее стало ошибкой. Хотя на самом деле ей повезло. Муж ее любил скорее всего, хотя и без сексуальной страсти. Но и у других к ней страсти тоже не было, автор не сексуальна, кроме того, что имидж плохой. Муж дружил с ней, привязался, женился, так у автора появилась семья)

После свадьбы мы стали жить с ним в его квартире практически как друзья, у нас был секс несколько раз, потому что я хотела ребенка, муж, правда, ребенка не хотел, но я все равно родила. После рождения сына у нас секса не было. Платили мы за все 50/50 – у нас был примерно равный доход, и он всегда когда подсчитывал чеки так жмотничал, буквально до копейки, чтобы не дай бог не потратить на меня денег. Я думаю, даже друзья так мелочно друг с другом не поступают, а как женщине мне было вдвойне обидно, но я себе внушила, что все нормально, что у меня нормальная семья – занималась своей работой.

(Почему-то автору кажется, что нормальная семья – это когда муж содержит или когда он так горит, что готов намного больше вкладываться материально. Где она этого понабралась? В семье должно быть равенство. У нее и правда была вполне нормальная семья, и она была раньше нормальной девушкой, а вот сейчас крыша у нее поехала. Подозреваю, что она женских форумов начиталась, где куры подсчитывают зерно. А автору всегда мнение подруг заменяло самооценку)

Пока я сидела с ребенком я нашла себе работу в продажах по телефону, и хотя это совсем не то, на что я училась, у меня начало хорошо получаться, я продавала хороший объем, с которого получала процент. Потом устроила сына в ясли и решила, что раз у меня так хорошо получается с продажами, нужно попробовать организовать свой бизнес в сфере продаж. Я договорилась с несколькими фирмами – производителями стройматериалов, что буду приводить им оптовых клиентов, а они мне – мой процент. Лендинги им сделала, соцсети оформила, постила, сеяла, обзванивала лиды, сначала одна, потом наняла помощников. До 2014 года все перло. У меня команда была уже из 15 человек, а потом когда случился обвал рубля, со мной клиенты не рассчитались, а у меня деньги были в рекламу для них вложены, получился кассовый разрыв. Я рассчитала сотрудников, оставила себе пару платежеспособных клиентов и стала опять работать одна.

(С работой у автора тоже нормально все было. Она была вполне проактивна и локус был раньше на месте более-менее. Принимала в расчет обстоятельства и приспосабливалась к реальным условиям)

Один мой френд с фейсбука, с которым мы как-то пересекались по работе, как раз потерял работу и предложил мне работать вдвоем как партнеры 50/50, у него было много идей по лидогенерации и он хотел использовать мое имя, репутацию и базу контактов, а мне как раз в тот момент тяжело было одной. Стали работать вдвоем, снова дело пошло с новой силой, денежка хорошая пошла, но не очень большая. А когда денежка стала больше – пару лет назад, я поняла, что этих денег уже, в принципе, может быть достаточно моему партнеру, чтобы отбросить моральные принципы. Стала все меньше и меньше ему доверять. Чувствую, что скоро он заберет моих клиентов и уйдет в свободное плавание: а что? – новых ему уже не надо, CRM набита, всю ценность, которую я могла вложить в наш бизнес, я уже вложила. Когда он меня кинет, я долго буду восстанавливаться.

(Она решил, что партнер ее может кинуть, потому что она ему стала не нужна. Жаль, что за время совместной работы она не смогла стать нужной и никаких новых навыков не прокачала. Дело не в моральных принципах, а в том, что вы должны вносить существенный вклад в общий бизнес, чтобы ваш партнер дорожил вами, а не просто терпел из чувства долга. Это не нормальное партнерство, когда без вас выгодней, чем с вами)

А муж мне никогда материальной поддержки не оказывал и не собирался, и меня это начало все больше и больше напрягать. Я начала думать, что мне уже, возможно, плевать на замужний социальный статус и мнение моих подружек. Но не устрою же я ему скандал на пустом месте? Искала повод. Однажды мы с ним гуляли, я показала на сумку, говорю: “купи мне”. Он мне говорит: “тебе занять денег на эту сумку?” Я говорю: “нет, я хочу, чтобы ты мне ее подарил”. Он говорит: “Чой то? Не хочу и не буду”, ну а я ему говорю: “знаешь, я с тобой себя не могу чувствовать полноценной женой и женщиной, любящие мужья на своих жен охотно тратятся, а ты на меня всегда жмотишься, мне наш брак на таких условиях больше не нужен”.

(Автора муха под хвост укусила и она решила, что онажеженщина. Она думает, что жены, которым мужья дарят сумки, вот так вот грубо и скандально отжимают у них деньги как рэкетиры. Она думает, что найдет вместо мужа романтического героя, который будет за ней красиво ухаживать. Для содержанки автор всегда была некрасива, а теперь уже и не молода)

Ну, он мне сначала сказал, чтобы я катилась в таком случае, а потом, видно, испугался, сказал, что мы все переиграем, что у нас будет общий бюджет, начал давать мне деньги на хозяйство. Но, потом, видимо, успокоился и понял, что перевложился – решил переиграть обратно. Купил себе машину дороже, чем стоит наш купленный 50/50 дом. Я ему говорю: “Если у тебя были такие деньги, почему мы живем в такой халупе?” Он говорит: “Ну мы же покупали дом, исходя из твоих доходов”. И тут я окончательно поняла, что наша недосемья и я ему не нужны и никогда не были нужна. Не понятно только, это я дура или он дурак или мы оба? 20 лет какого-то бреда.

(Недосемьей автор считает, когда вложения поровну)

А имущества совместно нажитого, купленного 50/50 накопилось: дом, где мы живем, квартира, что мы покупали для сына. Делить будет проблематично. Есть и другое спорное недвижимое имущество, купленное мною на дедушкино наследство. Я боюсь, что муж может отжать его у меня при разводе.

(Автор боится, что муж отожмет при разводе половину ее имущества, но наверняка считает справедливым отжать половину его)

Всплыла и другая проблема. Сыну уже больше 12ти, и он не хочет жить со мной. Он папу любит больше: они с ним постоянно пиццу едят, муж сам набрал 40кг и ребенка раскармливает, а я готовлю только здоровую еду, сына критикую за обжорство и лень, отец его не ругает за трояки, а я – постоянно. Я что-то упустила в его воспитании и этого уже, наверное, не вернуть. Уйти от них обоих и оставить сына мужу я тоже не могу – вдруг я все-таки хотя бы чуть-чуть нужна сыну, хотя он этого и не показывает – тогда меня будет мучить чувство вины в довесок ко всему остальному.

(Почему так получилось у автора, что общий с партнером бизнес оказался партнера, а общий с мужем сын оказался мужа? Она вот этого не понимает. А вы?)

Но и так как есть сейчас тоже продолжаться не может – я не чувствую себя состоявшейся. Все было обманом и иллюзией. Я хочу забрать все свое, расстаться с мужем и с партнером тоже, зафиксировать прибыль и убыток, ни с кем и ни чем больше никогда не делиться, начать все с нуля, возможно, даже в другом городе, но и ребенка при этом потерять не хочу.

(Партнерство автор сейчас понимает как возможность выгодно использовать другого. Брачное партнерство она считает нормальным, если супруг вкладывается больше, чем она. Бизнес-партнерство скорее всего тоже. И увидев, что никто вкладываться больше, чем она, не хочет, у всех свои интересы, она разочаровалась в любом партнерстве. Можно жить одиноко, не иметь друзей, самой вести бизнес, но делиться все равно придется, нормально жить в социуме, ни с кем ничем не делясь, не получится. Это путь к фрустрации всех ресурсов. Чем вы более жадны, тем меньше у людей к вам интереса, а без интереса людей ничего не заработаешь, ничего не получишь. Щедрость – ключ ко всем ресурсам, жадность запирает поток в каждом ресурсе. Друзья, понятно, что это каждого из 12 ресурсов касается?)