Мнение: Исключение из системы

Пресс-секретарь Путина Песков сделал заявление, из которого примерно понятно, по какой причине Лавров вдруг внезапно озаботился вопросом перехода к иным платежным системам, "не подконтрольным Западу". Песков заявил, что не исключается и отключение России от системы международных расчетов SWIFT

«Мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз. Вы видите, что санкционные устремления наших оппонентов, особенно Соединенных Штатов Америки, продолжаются по нарастающей», — сказал Песков. По его словам, у этих действий непредсказуемый характер. «Такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку», — заключил представитель Кремля.

Правда, кроме как "быть начеку", им ничего и не остается, так как вопрос создания новой системы платежей, да еще и международных – это годы и годы. И дело здесь не только в технических вопросах, но и в политике – нужно, чтобы в такой системе находился бы достаточно большой круг участников с соответствующими объемами торговли. Участие разных криминальных и гангстерских группировок в такой системе (вроде братской Венесуэлы) никакого интереса для остальных представлять не будет, а потому смысла в такой системе практически никакого.

Проблема как обычно, в том, что Кремль на все вызовы реагирует по мере их появления. Никакой упреждающей политики нет и не было. Менталитет чисто криминального свойства, когда живут одним днем, а в будущее смотреть нет ни малейшего смысла. Надувание щек ситуацию никак не поправляет.

СТрого говоря, можно жить и без подключения к СВИФТ. Можно торговать и за свою национальную валюту. Вот только все комиссионные издержки при переводе покупателем будут относиться за наш счет. Что на практике означает лишь одно: даже торгуя по мировым ценам нашим товаром, мы будем получать примерно на 15-20% меньше номинальной стоимости контакта. А недостающие суммы и будут комиссией за конвертацию наших никому не нужных бумажек во что-то стоящее для партнеров. При этом 15-20% – еще очень даже оптимистично.

В той ситуации, когда Россия еще не отключена ни от чего, наша экономика и так с трудом сводит концы. Да и то лишь за счет жесточайшей экономии на населении и урезании всех возможных расходов на никому не нужный народ. В случае реальных санкций вроде эмбарго или отключения экономика немедленно войдет в банкротное состояние. Примерно так уже выглядят братские нашим ворам режимы в Иране и Венесуэле. И если в Иране еще есть хоть какая-то собственная промышленность, то в Венесуэле ее просто нет. И не нужно иллюзий – у нас ее тоже нет. Если семенной фонд по целому ряду ключевых сельскохозяйственных культур закупается по импорту, если до 90% поголовья свиней – это три импортируемые из-за рубежа породы, то даже по производству продовольствия в такой ситуации страна немедленно войдет в штопор. Да и у остальной промышленности, критически зависимой от поставок комплектующих, узлов, расходных материалов или технологий из-за рубежа, положение не лучше. Идеальная в своей глупости система тотальной зависимости от импорта довела страну до катастрофы.

А потому угрозы со стороны российской знати в адрес зловредного Запада – они для внутреннего употребления. Не более того. Запад и так прекрасно понимает, что плотно насадил Россию на крючок, и не на один. Российская "элита" хранит свои сбережения и эвакуировала семьи на Запад, российская экономика критически зависима от Запада. Так что о чем беспокоиться?

Обособленная платежная система, о которой говорит Лавров и на которую намекает Песков – это миф. Ее не создать ни за месяц, ни за год, ни за несколько лет. Да и создавать ее Россия смысла – расчеты с Абхазией, Южной Осетией и Венесуэлой она может вести и без таких сложностей. Присосаться к чужой – так нет ее, этой чужой. И возьмут ли нас на борт, если она будет создана – тоже вопрос. Поэтому любая война, холодная, теплая или даже горячая, которой пугает российское руководство, закончится в рекордные сроки полным поражением и капитуляцией Кремля. А потому он вряд ли рискнет на реальное столкновение с Западом. Да и вообще с кем угодно. Понятно, что такое предположение больно ранит патриотические чувства оболваненных пропагандой, но реальность выглядит именно так.

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