 

Королева Рания поделилась редкими архивными кадрами со своими детьми

22.03.2021, 19:00, Разное
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Королева Рания, которой в сентябре прошлого года исполнилось 50 лет, опубликовала на своей официальной странице в Instagram архивные фотографии со своими детьми — сыновьями Хуссейном и Хашимом, а также дочерьми Иман и Сальмой. Ее Величество Иордании выложила четыре снимка, на каждом из которых она запечатлена с одним из четырех ее детей по отдельности, и написала:

Я смотрю на мир вашими глазами. Счастливого всем Дня матери.

Король и королева Иордании женаты уже 27 лет. За эти годы у них родилось двое сыновей и двое дочерей: принц Хуссейн (род. 28.06.1994 года), принцесса Иман (род. 27.09.1996 года), принцесса Сальма (род. 26.09.2000 года) и принц Хашим (род. 30.01.2005 года). Старшему сыну Хуссейну сейчас 26 лет, он является первым в очереди на престол, который занимает его отец, король Абдалла. Примечательно, что только он из всех детей супругов ведет блог в Instagram и регулярно делится фотографиями из своей жизни, в том числе своих братьев и сестер.

Королева Рания с принцем ХуссейномКоролева Рания с принцессой ИманКоролева Рания с принцессой СальмойКоролева Рания с принцем Хашимом

Напомним, Рания Аль-Абдулла родилась в семье, не имевшей никакого отношения к монархии – ее отец был простым врачом. Рания и Абдалла познакомились в январе 1993 года. Тогда 22-летняя Рания была приглашена на вечеринку сестры Абдаллы, принцессы Айши, и именно там произошла эта судьбоносная встреча. Позже, в 2005-м, в интервью журналу People Абдалла признавался, что сразу влюбился в свою будущую жену. Ранию же поначалу его внимание напрягло, ведь этот “красивый мужчина в военной форме был сыном одного из самых влиятельных людей Ближнего Востока”. Продолжение их истории любви вы можете прочитать в нашем материале.

Принц Хуссейн с сестрами

Принц Хуссейн с младшим братомКороль и королева Иордании с детьми



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