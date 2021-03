Путин уже не первый раз глумится над Байденом



Стенографист Белого дома времен администрации Обамы утверждает, что сопровождал Байдена в поездку в Россию в 2011 году и раскрывает, как Путин унизил тогдашнего вице-президента “для забавы”

Alexander Zemlianichenko / AP

Демократы может быть удивятся, но, несмотря на все их попытки скрыть явное снижение интеллектуальных способностей президента Джо Байдена, весь мир прекрасно понимает это. Никто, за исключением, возможно, президента Китая Си Цзиньпина, никто не знает об этом больше, чем президент РФ Владимир Путин.

Именно поэтому недавний и, вероятно, приукрашенный рассказ Байдена о его приватной беседе с Путиным, состоявшейся во время его государственного визита в Москву в 2011 году, был очень плохой идеей. И неприятные последствия [её реализации] только начались.

Во вторник, во время интервью Байдена Джорджу Стефанопулосу ABC News ведущий заметил: «Вы сказали, что знаете, что у [Путина] нет души».

«Я сказал ему это, да, – ответил Байден. «И… он ответил: «Мы понимаем друг друга». Это было … я не был этаким самым проницательным умником. Я был с ним наедине в его офисе. И вот как это произошло. Это было тогда, когда президент Буш сказал: «Я посмотрел ему в глаза и увидел его душу»».

«Я сказал:«Я посмотрел тебе в глаза, и я не думаю, что у тебя есть душа». Он оглянулся и сказал: «Мы понимаем друг друга», – продолжил он.

«Послушайте, по моему опыту, самая важная вещь, связанная с иностранными лидерами, а я имел дело с очень многими из них за свою карьеру, – это просто знать другого парня. Не ожидайте чего-то, что вы… это… не ожидайте, что он или она добровольно появятся во втором издании Profiles in Courage»(книга Д.Кеннеди).

«Итак, вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, он убийца? – спросил ведущий ABC, имея в виду отношение Путина к оппонентам.

“Э-ммм. [Я думаю] Да.”

Путин сразу же отреагировал на высказывания Байдена, отозвав посла РФ Анатолия Антонова.

Позже, в интервью репортеру российских государственных СМИ, Путин предложил Байдену принять участие в теледебатах с ним в прямом эфире.

«Я только что подумал об этом сейчас», – сказал Путин, сообщает ABC News . «Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы будем делать это, как это называется, вживую, в прямом эфире. Без задержек и прямо в открытом, прямом обсуждении. Мне кажется, это было бы интересно и народу России, и народу Соединенных Штатов ».

«Я не хочу откладывать это надолго. Я хочу в эти выходные съездить в тайгу, чтобы немного отдохнуть», – продолжил Путин. «Так что мы можем сделать это завтра или в понедельник. Мы готовы в любое удобное для американской стороны время ».

Российский лидер, должно быть, понимал, что такое событие вызовет вал публичных насмешек в адрес президента США, который обрадует его не меньше, чем инцидент, который, как утверждается, произошел во время упомянутого ранее государственного визита Байдена в Москву в 2011 году .

СМИ тогда не сообщали об этом якобы имевшем место малоизвестном эпизоде ​​. Большинство из нас узнали об нем только после того, как бывший стенографист Белого дома Майк Маккормик опубликовал книгу о шести годах (2011-2017), которые он провел рядом с Байденом, когда тот встречался с мировыми лидерами, выступал с речами и общался с представителями средств массовой информации. Книга называется “Joe Biden Unauthorized: And the 2020 Crackup of the Democratic Party” («Несанкционированный Джо Байден: и крах Демократической партии в 2020 году»).

Маккормик впервые рассказал об этой истории в сентябре во время интервью Washington Free Beacon . Он добавил много деталей в эксклюзивную статью, опубликованную в четверг The National Pulse .

Важно помнить, что, несмотря на нынешнее ухудшившееся состояние Байдена, в 2011 году он был на пике формы. Но и в расцвете сил Байден никогда не считался грозным или даже особенно сильным лидером. И неуважение Путина к вице-президенту США уже и в то время было совершенно очевидным.

Целая глава книги Маккормика посвящена его рассказу об инциденте свидетелем которого он был. Глава называется “B**** Slapped in Moscow” (​​«Б..ди дали пощечину в Москве»).

«Байден получил пощечину, и прикинулся что ничего не произошло», – написал Маккормик для The National Pulse.

«Путин знает, что случилось. Он был там. Он знает, что скомпрометировал Джо Байдена, который, кажется, не был готов иметь дело с безжалостным бывшим агентом КГБ. Несмотря на это, Джо продолжает повторять свою ложь «Я был крутым парнем» ».

Согласно Free Beacon, Маккормик рассказал, что накануне встречи, сотрудники Байдена «придавали большое значение тому, как Путин реально доминировал в разговоре [с] Обамой» во время предыдущей встречи. Они были уверены, что Байден, благодаря его «многолетнему опыту работы в сфере внешней политики в Сенате», никогда не допустит ничего подобного.

Маккормик рассказал, что во время совместной пресс-конференции с Путиным, Байден «начал монолог о своих визитах в Россию во время холодной войны», но внезапно микрофон Байдена был отключен. Затем «осветительное оборудование для прессы было выключено, и помощники Путина вывели журналистов из зала».

Как писал Маккормик в «Национальном пульсе», Байден начал обсуждать свой многолетний опыт американо-российских переговоров.

«Я был здесь долгое время. Первый раз я был здесь… – как сообщается, начал он, прежде чем его резко оборвали.

«Джо Байден продвинулся на одну фразу дальше, когда выключился микрофон, погас свет телекамер и суровые русские голоса приказали прессе уйти. И они ушли», – написал Маккормик.

«Они вышли быстро и в полном порядке, переносные осветительные приборы и видеокамеры были сняты со штативов. Оборудование отключено и свернуто. Никто не произнес ни звука, и никто не осмелился задерживаться ».

Маккормик сказал Free Beacon, что Путин «публично унизил» Байдена.

«Путин фактически ударил его. Я имею в виду, я не знаю, как еще это описать, – сказал Маккормик. «Для меня это было похоже на то, что вот наш великий эксперт по внешней политике, и его только что обставили как мальчишку. А Владимир Путин просто не боялся и не уважал его».

Неудивительно, что информация об этом, якобы имевшем место, публичном, абсолютно преднамеренном оскорблении «никогда не попала в СМИ, освещающие поездку».

Вспоминая этот момент в своей книге, Маккормик написал: «Послание [Путина] было совершенно однозначным: я отвечаю за комнату, я отвечаю за свою страну и я отвечаю за перезагрузку. Как вы понимаете, сотрудники вице-президента пришли в ярость от русских. Меня проинструктировали, чтобы в стенограмме было отражено, как вице-президент был оборван на полуслове».

В официальной стенограмме Белого дома сказано:

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ БАЙДЕН: Есть причина, господин премьер-министр. Господин премьер-министр, я здесь не раз бывал уже давно. Первый раз я был здесь – второй раз я был здесь, я встречался с Президентом Брежневым. Мы пытались пройти.. SALT II – END»

Маккормик описал эту сцену оскорбления в «Национальном пульсе».

«Это был Путин во всей его КаГэБистской жестокости», – написал он. «По какому-то заранее условленному сигналу или просто по неустановленному ограничению времени, он сделал немыслимое – отключил, украл аудиторию Джо Байдена и лишил его слова. Выключил его на полуслове, словно щелчком невидимого тумблера.

«Через стол я увидел лицо вице-президента США Джо Байдена в, теперь, тускло освещенной комнате, который выглядел обманутым, как вытащенная из воды рыба на дне лодки. Ни протеста, ни жалобы – Эй, нет, я еще не закончил. Ничего. Он был унижен».

«Для меня откровением была преднамеренная точность оскорбления», – продолжил он. «Вероятно, Путин или его команда все это спланировали. Они точно знали, какую приманку использовать, как именно ее воспользуется Джо Байден, а затем, когда он её “заглотил”, они подсекли и вытащили его беспомощного».

«Самый влиятельный человек в РФ не испытывал ни страха, ни уважения к Джо Байдену. Он только что поиграл с ним “для забавы”».

И Байден позволил Путину избежать наказания за это унижение.

Возможно, укол этого предполагаемого момента все еще находит отклик в нем, и, возможно, именно поэтому он с такой бравадой говорил о Путине со Стефанопулосом.

Это была серьезная оплошность. И это вызвало насмешки по поводу его интеллектуальных способностей со стороны Путина и гнев со стороны его коллег.

«Что касается замечания моего американского коллеги, мы действительно, как он сказал, встречались лично», – сказал Путин, сообщает ABC News. На вопрос репортера государственных СМИ, что он сказал бы Байдену, если бы они снова встретились, он ответил: «Что бы я ему сказал? Я бы сказал «Желаю ему здоровья». Я говорю это без всякой иронии, без шуток».

По сообщениям, кремлевские чиновники были разгневаны, когда Байден сказал Стефанопулосу, что РФ «заплатит цену» за вмешательство в выборы 2020 года.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам в четверг, что «слова Байдена подтвердили для них, что Байден не заинтересован в улучшении отношений с Россией», сообщает ABC News.

«Скажу только, что эти высказывания президента США очень плохие», – продолжил он. «Он определенно не хочет нормализовать отношения с нашей страной. И мы будем действовать, исходя именно из этой предпосылки ».

Байден, который на протяжении всей своей политической карьеры был склонен к оплошностям, только что получил свой первый серьезный урок в качестве президента о том, что слова имеют значение.