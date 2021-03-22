NBC – вакцинная дипломатия России в сердце Европы — Сан-Марино регистрирует сотни запросов на «Спутник V»

Эксперты полагают, что поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сан-Марино — геополитический шаг Кремля в рамках вакцинной дипломатии, передаёт NBC News. Однако органы здравоохранения небольшой европейской республики не только прививают местных жителей, но и получают сотни запросов на вакцинацию российским препаратом от иностранных граждан.

Небольшая нация стала одной из первых в Европе стран, которые начали прививаться российской вакциной от коронавируса «Спутник V», и это может иметь серьёзные геополитические последствия. Корреспондент NBC News Клаудио Лаванга с репортажем из Сан-Марино.

КЛАУДИО ЛАВАНГА, корреспондент NBC News: Аарон, пока в остальных странах Европы проблема кампаний по вакцинации всё ещё стоит очень остро, крошечная Республика Сан-Марино на пути к вакцинации большей части населения, отчасти благодаря использованию российской вакциной «Спутник V».

Расположенное на склоне горного массива на севере Италии Сан-Марино выглядит как типичный средневековый итальянский город, однако это небольшое селение — независимое и самостоятельное государство. Сан-Марино является одним из самых маленьких государств во всём мире и претендует на звание самой старой из всех существующих республик. Однако недавно республика попала на первые полосы газет по другой причине — Сан-Марино стала одной из первых стран Европы, начавшей вакцинацию своего населения от COVID-19 российским препаратом «Спутник V».

КЛАУДИО ЛАВАНГА: Вакцина «Спутник V» пока не зарегистрирована в таких европейских странах как Италия, однако, пересекаешь границу с Сан-Марино, и это больше не проблема. Хотя в географическом отношении Сан-Марино находится в Италии и Европе, страна не входит в Европейский союз.

Устав от ожидания обещанных доз вакцины компании Pfizer от Италии, небольшое государство обратилось к России.

«Изначально мы заключили соглашение с Италией, — заявил министр иностранных дел Сан-Марино Лука Беккари NBC News. — Но поставки были задержаны, так что мы решили рассмотреть альтернативный вариант, и в течение трёх недель мы получили первые дозы из России».

Среди жителей страны, выстроившихся в очередь в ожидании вакцинации «Спутником V», много владельцев американских паспортов. Примерно десять процентов населения страны — эмигранты из США, которые имеют двойное гражданство.

Среди тех, кто уже привился «Спутником V», Пиа Мореди. Она выросла в Детройте и переехала сюда в 1980-х годах.

ПИА МОРЕДИ, жительница Сан-Марино: Я подумала, что это вполне безопасно, все говорили мне, что это вполне безопасно, так что я довольна. Я бы предпочла привиться американской вакциной или препаратом из Сан-Марино, но, эй, мы работаем с тем, что есть, не так ли?

Ответ РФ на призыв Сан-Марино также вызвал вопросы, не является ли страна пешкой в российской игре вакцинной дипломатии. Страна привлекла внимание РФ в 2014 году, когда не поддержала международные санкции, введённые из-за военных действий на Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров оказал ответную услугу, посетив Сан-Марино в 2019 году с официальным визитом. Многие сочли это способом РФ попасть в Европу благодаря своим вакцинам.



ЭКСПЕРТ: Поставки доз вакцины Россией в Сан-Марино — очевидный геополитический шаг, который страна может сделать, так как владеет вакциной. Она полностью находится под контролем государства, там контролируют её производство и распределение. Возможно, вы задались вопросом: «Почему Сан-Марино?» — потому что, несмотря на свой небольшой размер, страна занимает значительное место. Это очень символичное место, оно находится в сердце Европы и в сердце Италии. И вся эта ситуация вызвала сочувствие и даже зависть у итальянцев. Мне звонили десятки моих друзей из Италии, чтобы узнать, не могут ли они, случайно, получить дозу «Спутника V» в Сан-Марино, хотя они не отсюда.

Местные органы здравоохранения подтвердили, что получили сотни запросов на вакцинацию «Спутником V» от людей, проживающих за пределами Сан-Марино. Большинство из них из Италии, но также среди них были граждане Франции, Швейцарии, Германии и даже Канады. Похоже, после того как крошечная Республика Сан-Марино открылась российской вакцине, весь мир оказался у её ног.



КЛАУДИО ЛАВАНГА: Если Сан-Марино действительно часть российской большой игры вакцинной дипломатии, эта игра определённо окупается. В настоящий момент более 50 стран по всему миру используют российскую вакцину «Спутник V». И как Италия, так и ЕС сейчас ускоряют процесс одобрения препарата.

Дата выхода в эфир 20 марта 2021 года.