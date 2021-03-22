Handelsblatt – из-за пандемии новый берлинский аэропорт придётся спасать государственными субсидиями

Задолженность нового аэропорта Берлин-Бранденбург BER уже составляет €4,5 млрд, пишет Handelsblatt. Из-за пандемии аэропорт не в состоянии самостоятельно погасить долги: пассажиропоток снизился примерно на 70%. Вследствие этого финансовую помощь должны оказывать владельцы BER — правительства федеральных земель Берлин и Бранденбург, а также федеральное правительство.



Reuters

Сильно пострадавший от пандемии коронавируса новый берлинский аэропорт BER получит финансовую помощь от своих государственных собственников, пишет Handelsblatt, ссылаясь на заявление министра финансов земли Бранденбург Катрин Ланге.

По словам Ланге, владельцы аэропорта не собираются «прятать голову в песок» из-за ухудшения экономической ситуации. Издание напоминает, что федеральным землям Берлин и Бранденбург принадлежит 37% акций нового аэропорта. Ещё 26% принадлежат правительству ФРГ.

На прошедшей в минувшую пятницу встрече акционеров пока не было одобрено выделение требуемых BER €2,4 млрд, но была подтверждена готовность к финансовой поддержке, пишет Handelsblatt.

Как пишет издание, задолженность аэропорта составляет €4,5 млрд. В обычное время BER мог бы и сам погасить её, но кризис, вызванный пандемией, резко переменил ситуацию. По словам управляющего директора аэропорта Энгельберта Лютке Дальдрупа, в этом году ожидается 10 миллионов пассажиров, что не составляет и 30% от обычных показателей. Ожидается, что до 2025 года пассажиропоток недосчитается 80 миллионов человек, что приведёт к финансовым потерям в €1,6 млрд.

По словам Катрин Ланге, на данный момент обсуждается несколько вариантов решения проблемы. При этом политик отметила, что конкретного решения пока не принято. В бизнес-плане руководства BER предполагается, что акционеры выделяет аэропорту €1,9 миллиардов до 2022 года. Часть из этих средства должна будет пойти на погашение долгов, а другая часть на усиление ликвидности. Кроме того, ожидается, что аэропорту поступят субсидии, в рамках финансовой помощи во время пандемии.