Эксперт – Украине грозит участь геополитического лузера

Если Киев продолжит разрушать отношения с теми странами, в сотрудничестве с которыми он должен быть экономически заинтересован, то стране грозит незавидная участь, считает политолог Андрей Золотарёв. Как рассказал эксперт в комментарии порталу «Главред», Украина рискует выполнять роль шила в руках США, которым Вашингтон будет время от времени покалывать Россию, однако это участь геополитического лузера.



Reuters

Если Украина будет разрушать отношения с теми странами, в сотрудничестве с которыми она должна быть экономически заинтересована, то стране грозит незавидная участь. Такое мнение озвучил «Главреду» политолог, директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв и привёл в качестве примера ситуацию, которая сложилась вокруг завода «Мотор сич».

По его словам, решение в отношении китайских инвесторов не было самостоятельным решением Киева — оно принималось под внешним давлением.

«На «Мотор сич» пришли охотники за технологиями в лице китайцев. В мире всего девять стран, владеющих технологиями производства самолётов и авиадвигателей, и Украина благодаря своему «колониальному прошлому» оказалась в числе этих стран. А у Китая ресурсы авиадвигателей оставляют желать лучшего, у них проблемы с авиамоторостроением. Потому, естественно, Пекин ищет возможности компенсировать эту проблему и, очевидно, рассчитывал на технологии, которые он мог бы получить на «Мотор сич», — пояснил Золотарёв.

При этом США не нужны конкуренты, тем более в лице страны, с которой Штаты могут столкнуться и которую Вашингтон считает геополитическим противником.

«Поэтому Украине в очередной раз дали по рукам и сказали: «Не сметь!» Такого рода ситуации у нас уже были, в частности, с «Турбоатомом», которому пришлось расторгнуть контракт, который хотел заключить Иран по Бушерской АЭС. Тогда нам тоже не позволили заключить контракт, и это ничем не компенсировалось», — отметил он.

Эксперт добавил, что Украине никто не компенсирует издержки из-за разорванного сотрудничества с Китаем. При этом в арбитраже Китай вполне может выиграть, в результате Украина понесёт убытки в размере нескольких миллиардов долларов.

Золотарёв добавил, что после потери российского рынка отношения с Китаем очень важны для Украины.

«Разрушение этих отношений отразится на объёме ВВП, доходах украинского бюджета и на жизни украинцев. Так что такая политика сродни выстрелу в ногу», — считает он.

«Если Украина продолжит действовать так же по отношению к своим партнёрам, то она останется ни с чем, а точнее — только с кредитами МВФ и долгами. Она станет выполнять роль шила в руках США, которым Вашингтон будет время от времени покалывать Россию, дразня её. Однако это — участь геополитического лузера, и она незавидна», — резюмировал эксперт.

Как напоминает издание, 29 января президент Украины Владимир Зеленский на базе решения СНБО ввёл санкции против китайских инвесторов предприятия «Мотор Сич». Ограничительные меры рассчитаны на три года. 15 февраля стало известно, что инвесторы «Мотор Сич» из КНР в рамках иска против Украины относительно защиты их международных инвестиционных прав требуют от Киева $3,6 миллиардов компенсации.