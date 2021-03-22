NYT – министр обороны США совершил тайный визит в Афганистан

Глава Пентагона Ллойд Остин стал первым представителем администрации президента США Джо Байдена, кто посетил Афганистан, передаёт The New York Times. В рамках визита Остин встретился с президентом Ашрафом Гани, а также посетил штаб-квартиру американской военной миссии в стране.



Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в воскресенье с необъявленным визитом в Кабул, став первым представителем администрации президента Джо Байдена, посетившим Афганистан, где идёт самая долгая в американской истории война, пишет The New York Times.

В рамках визита Остин провёл переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Министр обороны США заявил журналистам, что у него не было конкретного послания, которое бы он передал Гани. По словам Остина, он предпочёл выслушать мысли афганского президента относительно ситуации в стране. Министр также посетил штаб-квартиру американской военной миссии, куда из Кабула отправился на вертолёте армии США Black Hawk. В штаб-квартире министр встретился с командующим силами НАТО и США в Афганистане Остином Миллером.

Как напоминает The New York Times, США намерены вывести войска из Афганистана 1 мая — в дату, установленную в соглашении, подписанном администрацией бывшего президента Дональда Трампа и группировкой «Талибан»* более года назад.

Выступая перед журналистами перед отъездом из страны, Остин отказался ответить на вопрос о том, выполнили ли, по мнению США, талибы свои обязательства в рамках соглашения.

«Очевидно, что уровень насилия в стране остаётся довольно высоким. Мы бы очень хотели, чтобы он снизился. Я думаю, если он снизится, то это может начать создавать условия для по-настоящему плодотворной дипломатической работы», — при этом отметил министр.

В настоящее время в Афганистане дислоцировано около 3500 американских военнослужащих, что на 1000 больше, чем сообщали ранее в американском правительстве. О более высокой численности войск изданию стало известно на прошлой неделе от анонимного американского чиновника.

Отмечается, что визит главы Пентагона должен был сохраняться в тайне, пока не пройдёт два часа с момента, как Остин покинул афганскую столицу. Подобная конфиденциальность была необходима, так как визит министра в Кабул пришёлся на Навруз, персидский Новый год и праздник весны. Именно в этот день «Исламское государство»** обещало совершить нападения. Однако местные репортёры сообщили о поездке после встречи с Гани.

The New York Times уточняет, что визит в Афганистан завершает первую зарубежную поездку Остина, в ходе которой министр заверил союзников в том, что они получат поддержку США в борьбе с потенциальными угрозами со стороны Китая.

Во-первых, Остин посетил Гавайи, где расположен штаб Индо-Тихоокеанского командования ВС США, где встретился с военнослужащими и старшим командованием. Затем вместе с госсекретарём США Энтони Блинкеном глава Пентагона провёл переговоры с министрами обороны и иностранных дел Японии. В том же формате прошли переговоры в Южной Корее.

Кроме того, Остин посетил Нью-Дели, где провёл встречу с премьер-министром Нарендрой Моди и министром обороны Раджанатхом Сингхом. Как стало известно, речь прежде всего шла об обеспокоенности в отношении Китая, однако также политики обсудили Пакистан, с которым Индия поддерживает непростые отношения.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.