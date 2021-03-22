 

Мнение: Доперестроечный и перестроечный “Огонек”

22.03.2021, 18:52, Разное
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Доперестроечный и перестроечный "Огонек"

Товарищ comprosvet начал интересную серию обзоров содержания предперестрочного и перестроечного "Огонька", который постепенно деградировал до уровня главного рупора позднесоветской демшизы. В первых трех выпусках можно посмотреть, что из себя представлял журнал накануне Перестройки, хотя уже тогда можно отметить характерные признаки "ускорения", "нового мышления" и прочих уродств горбачевщины, которая чуть позже зацветет ярким цветом разрушая страны и советский блок.

https://comprosvet.livejournal.com/1371032.html – Январь 1985
https://comprosvet.livejournal.com/1373412.html – Февраль 1985
https://comprosvet.livejournal.com/1375522.html – Март 1985

Источник: Colonel Cassad



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