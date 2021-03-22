ЕС ввел санкции против высших чинов вооруженных сил Мьянмы

Европейский Союз ввел санкции в отношении 11 человек, имеющих отношение к военному перевороту и репрессиям против безоружных протестующих в Мьянме. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

“Сегодня совет ввел ограничительные меры в отношении 11 лиц, ответственных за военный переворот, организованный в Мьянме/Бирме 1 февраля 2021 года, и последующие военные и полицейские репрессии против мирных демонстрантов”, – сказано в заявлении.

10 из 11 человек принадлежат к высшим чинам вооруженных сил Мьянмы, включая главнокомандующего Мин Аун Хлайна и заместителя главнокомандующего Со Вина. Также под санкциями оказался новый глава избирательной комиссии за его роль в отмене результатов выборов 2020 года в стране.

Людям, попавшим под санкции, запрещены поездки в Европу. Их находящиеся в ЕС активы будут заморожены, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства.

В документе подчеркивается, что ЕС стремится к тому, чтобы санкционные меры не оказали отрицательного воздействия на население в целом.

“ЕС остается непоколебимым сторонником мьянманского/бирманского народа и перехода страны к демократии”, – говорится в заявлении.

В заявлении напомнили о санкциях против Мьянмы, которые были введены еще до переворота – из-за нарушения прав человека и преступлений в отношении мусульман-рохинджа. Они остаются в силе. К ним относятся эмбарго на оружие и оборудование, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, запрет на экспорт товаров двойного назначения для использования военными и пограничной полицией, экспортные ограничения на оборудование для наблюдения за коммуникациями, которое может использоваться для внутренних репрессий, и запрет на военную подготовку и военное сотрудничество с “Татмадау” (вооруженными силами Мьянмы).

Меры также включают наказание 14 человек за зверства против мусульман-рохинджа. В сочетании с новыми санкциями это доводит общее число включенных в санкционный список лиц до 25.

Военные в Мьянме 1 февраля отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии “Национальная лига за демократию” и членов правительства. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность произошедшим в Мьянме. Он назвал переворот серьезным ударом по демократическим реформам в стране. Вашингтон заявил о пересмотре санкционного режима против Мьянмы из-за военного переворота.

После переворота в стране начались протесты. В связи с ними власти ограничили работу Facebook, Instagram, Messenger и некоторых серверов WhatsApp. 14 февраля в Мьянме почти полностью отключили интернет.

Правоохранители жестко разгоняют митингующих. Ассоциация помощи политическим заключенным Мьянмы сообщила о 224 погибших в результате протестов. Еще 2258 человек находятся в тюрьмах.

Совет Безопасности ООН 9 марта не смог согласовать заявление, которое предлагает осудить переворот в Мьянме. Во время первой попытки доработать текст Китай, Россия, Индия и Вьетнам поздно предложили поправки к британскому проекту.

Минфин США 11 марта ввел санкции против детей военного лидера Мьянмы и их компаний.

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