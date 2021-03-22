Киев не будет останавливать работу транспорта – КГГА

Постоянная комиссия Киевской горгосадминистрации по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 22 марта приняла решение не останавливать движение общественного транспорта в столице, которая находится в “красной” зоне карантина.

Об этом первый замглавы КГГА Николай Поворозник сообщил в Facebook.

Он отметил, что региональные комиссии по ТЕБ и ЧС сегодня получили полномочия устанавливать ограничения для работы транспорта в “красных” зонах самостоятельно.

“Поэтому сегодня на заседании комиссии приняли решение не останавливать работу общественного транспорта – наземного и метрополитена. Общественный транспорт будет курсировать с наполненностью не более 50% мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определенных в регистрационных документах на такое транспортное средство”, – написал Поворозник и подчеркнул на необходимости неукоснительного соблюдения масочного режима и социальной дистанции в транспорте.

https://www.facebook.com/povoroznyk.m/posts/3787499181315927

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 22 марта в Украине подтвердили более 1,55 млн случаев коронавируса, умерло более 30 тыс. человек, 1,26 млн заболевших выздоровело.

21 марта Минздрав обновил карантинное зонирование. К “красной” зоне относятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская и Черновицкая области. Местные власти решили усилить карантин в Николаеве с 24 марта.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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