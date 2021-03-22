 

“Увидела себя – мертвая лежу”. Цыганова рассказала, как попугай заразил ее с матерью орнитозом

22.03.2021, 18:50, Новости дня
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57-летняя российская певица Вика Цыганова в эфире передачи “Секрет на миллион”, которая 20 марта вышла в эфире российского канала НТВ, рассказала, что купленный в подарок мужу примерно за $1000 попугай заразил ее с матерью орнитозом.

Певица отметила, что птица прожила в семье несколько дней, после чего умерла.

“Он помер. Он был болен орнитозом. Он заразил меня, мою маму, мы чуть богу душу не отдали. Мне хотелось [мужу] Вадику подарить на день рождения птицу”, – поделилась воспоминаниями артистка.

Цыганова рассказала, что первой заболела ее мать. 

“Она задыхалась. Ее надо было срочно везти в больницу. Они не могут установить диагноз – просто огромная температура и никаких сил у человека нет, она в реанимации”, – рассказала Цыганова.

По словам артистки, сама она заразилась после того, как помыла клетку попугая – Цыганова уточнила, что орнитоз передается воздушно-капельным путем.

“Я подышала этим всем. Я еду навещать маму с гастролей, водитель меня везет, а из машины уже выйти не могу. И я в соседней палате с мамой в реанимации”, – сообщила артистка.

Цыганова рассказала, что врачи долго не могли поставить им с матерью диагноз, а сама она, находясь в реанимации, пережила клиническую смерть.

“Силы покинули меня. Я видела себя, лежащую на кровати, видела врачей. Я увидела себя – мертвая лежу”, – сообщила Цыганова. 

Артистка рассказала, что выздоровела спустя две недели, а ее матери понадобилось три недели лечения.

В 2007 году российское издание “Известия” сообщило, что врачи борются за жизнь Цыгановой и ее матери, у которых диагностировали орнитоз.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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