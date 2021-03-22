Лепс, Газманов, Валерия, Билан и другие. Украина завела дело на 23 артистов из РФ, которые выступали на открытии Крымского моста

В Украине открыли уголовное производство против 23 российских артистов, которые выступали на открытии Крымского моста в 2018 году. Им инкриминируют незаконный въезд на оккупированный РФ полуостров. Об этом говорится в сообщении прокуратуры АР Крым и Севастополя в Telegram 22 марта.

Отмечается, что уголовное производство начато по обращению главы общественной организации “Евромайдан-Крым” Сергея Мокренюка. Действия артистов квалифицируют по ст. 332–1 Уголовного кодекса Украины (часть 2), как нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины по предварительному сговору группой лиц. Артистам грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

В сообщении прокуратуры не указаны фигуранты уголовного дела. Досудебное расследование будет осуществляться СУ Главного управления Службы безопасности Украины в АР Крым.

Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильное движение по Крымскому мосту 15 мая 2018 года.

После этого состоялся концерт, на котором выступили Григорий Лепс, Лариса Долина, Дмитрий Харатьян, Марина Ким, Валерия, Александр Маршал, Денис Майданов, Зара, Дима Билан, Александр Скляр, Ольга Кормухина, Алена Свиридова, Роман Пашков, Жасмин, Юлианна Караулова, Александр Буйнов, Пелагея, Стас Пьеха, Юлия Волкова, Олег Шаумаров, Наталья Майданова, Руслан Тагиев, Олег Газманов. Концерт транслировал Первый канал (Россия).

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Мост через Керченский пролив начали строить после аннексии украинского Крыма. Украинские власти назвали мост, соединивший оккупированный полуостров и Краснодарский край России, угрозой национальной безопасности.

Евросоюз 30 июля 2018 года ввел санкции против российских компаний, которые участвовали в строительстве Керченского моста. 1 октября 2020 года ЕС расширил санкции. К новому пакету присоединились Великобритания и Швейцария.

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