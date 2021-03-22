 

У 20% переболевших COVID-19 не вырабатываются антитела – гендиректор больницы Мечникова

22.03.2021, 18:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как минимум у 20% людей, которые переболели COVID-19, не вырабатываются антитела к коронавирусу. Об этом сообщил генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко в Facebook.

Кроме того, по словам Рыженко, даже после легкой формы COVID-19 могут быть тяжелые последствия – страхи, тревожность, чувство усталости, которые не проходят. Также у бывших пациентов наблюдаются боли в груди, суставах, лихорадка, одышка, депрессия.

“Мы утверждаем, что до 80% людей не могут избавиться от симптомов COVID-19 в течение нескольких месяцев. Эти люди лечатся в наших кардиологических и неврологических отделениях”, – подчеркнул директор больницы.

Поэтому врач настаивает на необходимости вакцинироваться, особенно сейчас, когда в Украине началась третья волна коронавируса. По его словам, 160 врачей, работающих в больнице Мечникова, уже получили прививки против коронавируса.

https://www.facebook.com/rsa010963/posts/3004677363101718

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине на 22 марта подтвердили 1,6 млн случаев болезни, 1,3 млн человек выздоровели, а более 30 тыс. – умерли.

С 24 февраля украинцев вакцинируют препаратом Covishield, произведенным в Индии. По состоянию на 22 марта ввели 111 тыс. доз вакцины от коронавируса. Вакцинацию завершили только одному украинцу, он получил обе дозы вакцины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09 / Зеленскому не доверяет 51% украинцев – опрос

15.09 / Помощник нардепа Юрченко отрицает заявление о взяточничестве

29.08 / Верующие Черногории вышли на массовые протесты накануне дня тишины

15.08 / Опубликовано видео гибели митингующего Тарайковского в Минске. В руках у него не было взрывчатки

19.10 / В Минтруда оценили рост прожиточного минимума пенсионеров

26.12 / В Пентагоне беспокоятся, что Трамп попробует удержать власть силой

25.06 / Космонавт предложил новый термин для выхода туристов за пределы МКС

16.09 / Аналог сервиса TikTok появился в YouTube

18.08 / Журналистка Соколова опубликовала записи вербовки сотрудниками СБУ, предположительно, членов ЧВК “Вагнер”

12.02 / Нардепы “Слуги народа” просят ввести санкции против “4 канала”: ведущий Дроздов сравнил зрителей “каналов Медведчука” с крысами и амебами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска