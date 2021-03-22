У 20% переболевших COVID-19 не вырабатываются антитела – гендиректор больницы Мечникова

Как минимум у 20% людей, которые переболели COVID-19, не вырабатываются антитела к коронавирусу. Об этом сообщил генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко в Facebook.

Кроме того, по словам Рыженко, даже после легкой формы COVID-19 могут быть тяжелые последствия – страхи, тревожность, чувство усталости, которые не проходят. Также у бывших пациентов наблюдаются боли в груди, суставах, лихорадка, одышка, депрессия.

“Мы утверждаем, что до 80% людей не могут избавиться от симптомов COVID-19 в течение нескольких месяцев. Эти люди лечатся в наших кардиологических и неврологических отделениях”, – подчеркнул директор больницы.

Поэтому врач настаивает на необходимости вакцинироваться, особенно сейчас, когда в Украине началась третья волна коронавируса. По его словам, 160 врачей, работающих в больнице Мечникова, уже получили прививки против коронавируса.

https://www.facebook.com/rsa010963/posts/3004677363101718

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине на 22 марта подтвердили 1,6 млн случаев болезни, 1,3 млн человек выздоровели, а более 30 тыс. – умерли.

С 24 февраля украинцев вакцинируют препаратом Covishield, произведенным в Индии. По состоянию на 22 марта ввели 111 тыс. доз вакцины от коронавируса. Вакцинацию завершили только одному украинцу, он получил обе дозы вакцины.

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