«Мартовские котики» от Mamba и TeddyFood накормят реальных бездомных котов

Сотни брошенных на произвол судьбы котиков, нуждающихся в корме, смогут рассчитывать на помощь благодаря новой инициативе сервиса Teddy Food и платформы для онлайн-знакомств Mamba. Миллионы человек, отправляя друг другу подарки, становятся участниками социального проекта.

Дизайнеры Mamba совместно с TeddyFood разработали и запустили виртуальных «мартовских котиков». Это платные подарки пользователей друг другу. Их могут дарить все желающие для того, чтоб выразить симпатию и желание познакомиться поближе.

Собранные средства направят на покупку корма для приютов, входящих в сеть TeddyFood – а это больше 30 приютов по всей России. Подопечными этого сервиса уже являются сотни котов – каждому из них нужна помощь.

При этом представители онлайн-площадки для знакомств Mamba не сомневаются, что идея будет поддержана пользователями. Сотни тысяч человек отметили в своих анкетах, что любят котов. Примечательно, что мужчины почти в два раза чаще размещают фото с кошачьими, чем женщины. Впрочем, «кошачья тема» все равно неизменно остается в ТОПе Интернета.

Добавим, что у Мамбы уже имеется положительный опыт помощи животным. Совместно с WWF компания помогала спасти популяцию дальневосточных аистов в марте 2020 года.

Mamba и Teddy Food выражают уверенность, что виртуальные «мартовские котики» не только добавят концептуальности в онлайн-знакомства, но реально окажут помощь брошенным на произвол судьбы котикам. .

– Как показала практика, пользователи охотно участвуют в таких акциях, ведь в данном случае подарок обретает дополнительный смысл – “делать добро”, – пояснил директор по маркетингу Mamba Петр Бойцов

Наша справка:

Mamba – уже более 15 лет является крупнейшим сервисом для знакомств в Интернете. Площадка помогает людям найти вторую половину, создавая для этого лучшие технологии. Mamba учитывает все тренды индустрии онлайн-знакомств и предоставляет возможность мультиформатного поиска пары. Здесь есть гибкий поиск по параметрам, свайп-механика, прямые эфиры, функции “Теги”, “Люди рядом”, “Бриллианты” и многое другое. Представители сервиса внимательно относятся к вопросам конфиденциальности и безопасности, поэтому существует верификация анкет и верификация по фото.