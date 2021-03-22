 

В ОАЭ планируют выводить устойчивые культуры в космических теплицах

22.03.2021, 18:48, Разное
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В ОАЭ, при содействии США, планируют выводит устойчивые к неблагоприятной среде культуры в космических теплицах. Это поможет обеспечить продовольствием засушливые территории на Земле.
Аэрокосмическая компания Nanoracks (США) пояснила общественности о начале совместной работы с Abu Dhabi Investment Office. Исходя из пунктов контракта, на территории ОАЭ построят исследовательский центр StarLab Farming Centre, где и начнётся разработка совершенно новых культур растений. После выведения нужных сортов, их доставят сначала на МКС, где под действием слабой гравитации и космической радиации учёные должны получить сверхустойчивые культуры. После их отправят обратно на Землю. В будущем Nanoracks будет доставлять новые образцы уже в автономную космическую теплицу, за работой которой должны следить роботизированные системы. Запуск первых культур должен осуществиться до конца 2021 года.

Новая разработка призвана навсегда избавить ОАЭ от необходимости закупать продовольствие у других стран. Сейчас около 90% всех продуктов питания в стране – импорт. Устойчивые к неблагоприятным условиям культуры позволят исправить эту ситуацию. Не исключено, что в будущем они будут использоваться повсеместно во всех регионах планеты, где выращивание пищи невозможно из-за неблагоприятного климата.

Источник: sfera.fm



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