Intel представит новые процессоры 10 нм

В сети появилась инсайдерская информация о грядущей презентации новых процессоров Xeon из семейства Ice Lake-SP. По имеющимся данным, мероприятие намечено на 6 апреля.

В этот день компания Intel намерена продемонстрировать новые чипы, выпущенные по техпроцессу 10 нм. Напомним, что ранее производитель обещал представить их в течение нескольких месяцев после начала 2021 года.

Также инсайдеры напоминают о выступлении руководителя Intel Патрика Гелсингера, в котором он должен рассказать о планах компании на ближайшее время, и связывают его с презентацией процессоров. Другие источники также намекают на то, что уже разосланы приглашения на важное мероприятие, которое состоится именно 6 апреля.