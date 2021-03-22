 

Intel представит новые процессоры 10 нм

22.03.2021, 18:46, Новости дня
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В сети появилась инсайдерская информация о грядущей презентации новых процессоров Xeon из семейства Ice Lake-SP. По имеющимся данным, мероприятие намечено на 6 апреля.

В этот день компания Intel намерена продемонстрировать новые чипы, выпущенные по техпроцессу 10 нм. Напомним, что ранее производитель обещал представить их в течение нескольких месяцев после начала 2021 года.

Также инсайдеры напоминают о выступлении руководителя Intel Патрика Гелсингера, в котором он должен рассказать о планах компании на ближайшее время, и связывают его с презентацией процессоров. Другие источники также намекают на то, что уже разосланы приглашения на важное мероприятие, которое состоится именно 6 апреля.



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