Apple предлагает заменить аккумуляторы в AirPods за 60 долларов

Предоставлять фирменный сервис по замене аккумуляторов в беспроводных наушниках будет компания Podswap. Как сообщают ее представители, ранее никто официально не выполнял такую работу по отношению к выпущенным в Apple устройствам AirPods.

Представители Podswap обещают, что стоимость данной услуги будет составлять 60 американских долларов. При этом на время, которое понадобится для выполнения работ, клиенту будут предоставлять замену, то есть – аналогичные беспроводные наушники.

Отметим, что только в первых двух поколениях AirPods возможна замена аккумуляторной батареи. Впрочем, и здесь процедура достаточно сложная, требующая от мастера специальных навыков. Также нужны инструменты, без которых произвести замену корректно, не повреждая конструкцию устройства, просто невозможно.